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20:23, 25 июня 2025

Элене Хоштария оштрафована за неподчинение силовикам

Элене Хоштария. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/169316-na-elene-khoshtariia-nalozhen-shtraf-v-razmere-5000-lari

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Суд в Тбилиси приговорил лидера оппозиционной партии Элене Хоштария к штрафу, признав ее виновной в мелком хулиганстве и неповиновении полиции на акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта силовики задержали лидера партии "Дроа" Элене Хоштария на месте акции протеста около парламента Грузии. Она была освобождена из изолятора спустя сутки после задержания. Хоштария обвинена в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Она отвергла обвинения и отказалась участвовать в судебных заседаниях.

Хоштария заявила о насилии и унижающем достоинство обращении в изоляторе. Полиция возразила, что Хоштария вела себя агрессивно и отказалась проходить освидетельствование.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для
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По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Суд признал Элене Хоштария виновной в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию полицейского (статьи 166 и 173 Кодекса административных правонарушений) в связи с ее задержанием 28 марта, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

МВД требовало для нее наказания в виде административного ареста, но судья Звиад Цеквава приговорил Хоштария к штрафу в 5000 лари (около 1840 долларов). Сама Хоштария на заседании не присутствовала, пишет издание.

В день задержания Элене Хоштария между протестующими и полицией произошло противостояние, после которого силовики задержали нескольких человек. Участники акции пытались помешать полицейским задержать одного из демонстрантов. Какие именно действия инкриминировались лидеру оппозиционной партии, полицейские не конкретизировали.

Напомним, ежедневные акции протеста проводятся в Тбилиси уже почти семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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