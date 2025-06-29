Зурабишвили призвала протестующих объединиться против "Грузинской мечты"

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На 214-й день протестов у парламента Грузии пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала всех сторонников проевропейской идеи объединиться в борьбе. Оппозиционные партии должны объявить бойкот муниципальным выборам, озвучила условие прекращения своей голодовки лидер партии "Дроа" Элене Хоштария.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня, на 211-й день непрерывных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии заявили, что репрессии против критиков "Грузинской мечты" стали массовыми, необходимо обеспечить громкий публичный протест против ее политики. 28 июня, в 213-й день протестов, ежедневная акция прошла на фоне голодовки лидера партии "Дроа" Элене Хоштарии и еще пятерых политиков и активистов.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

В Тбилиси, на проспекте Руставели, 214-й день подряд собрались участники акции протеста, перекрыв движение по проспекту. Лозунг сегодняшней акции: "Встань рядом со своим народом! Встань для Грузии!", сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

По заявлению организаторов акции, репрессии нынешних властей уже касаются каждого, так как за решеткой находятся лидеры оппозиции, журналисты, активисты, актеры, поэты, учителя, а молчание сегодня равно повиновению, поэтому граждане должны донести свой голос до власти.

В акции принимают участие лидеры оппозиционных партий, члены семей задержанных в ходе протеста, а также представители разных сфер общества. Протестующие развернули флаги Грузии и Евросоюза, говорится в публикации.

К парламенту пришли два шествия - от Общественного вещателя и от станции метро Марджанишвили участники второго шествия несли в руках баннеры с именами политических заключенных, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life, разместив видео.

Выходить на сегодняшнюю акцию, помимо ее организаторов, среди которых «Сапари», «Комитет 26 мая», созданный пятым президентом Саломе Зурабишвили, а также платформы гражданских активистов «Цинапреби», «Даитове» и Protest 24, призывала и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Для каждого человека, который видит, что сегодня происходит в Грузии, который понимает и чувствует, куда идет эта страна, это тот день, когда мы должны выйти все вместе», - привело ее слова агентство "Новости Грузия". К акции присоединилась и "Сильная Грузия".

План — единство. Планом будет единство завтра, послезавтра, пока мы не достигнем результатов

Сегодня Зурабишвили выступила перед собравшимися у здания парламента. Она выразила уверенность, что режим "Грузинской мечты" скоро падет. «Режим не может победить — это очевидно из вашего присутствия здесь. Наш ответ на их действия точно такой же — это единство, у нас не может быть другого ответа. План — единство. Планом будет единство завтра, послезавтра, пока мы не достигнем результатов», - процитировало ее "Интерпрессньюс".

Диер партии "Дроа" Элене Хоштария, которая продолжает голодовку у здания парламента, сообщила сегодня, что прекратит свою акцию, если оппозиция объявит бойкот муниципальным выборам.

"Если эта ясность сформируется... если мы принципиально договоримся о нулевом сотрудничестве, о неприятии, о непризнании — тогда всю свою энергию я направлю на эту борьбу", - заявила она в эфире телеканала «Palitranews».

Ряд партий уже обозначили свои позиции. Остались партии, которые ещё не обозначили, и я жду от них этой позиции

Политик также распространила заявление, в котором указала, что по ее мнению, правильная стратегия борьбы - единство оппозиции вокруг идеи непризнания и несотрудничества с "Грузинской мечтой", делегитимизация выборов, создание политической альтернативы и усиление протеста.

"Ряд партий уже обозначили свои позиции. Остались партии, которые ещё не обозначили, и я жду от них этой позиции. Соответственно, когда я прекращу голодовку — это моё личное дело, и я не намерена отступать ни на миллиметр", - процитировала ее заявление Publika.

Отметим, 25 июня суд оштрафовал Элене Хоштария, признав ее виновной в мелком хулиганстве и неповиновении полиции на акции протеста, проведенной 28 марта.

В тот день силовики задержали Хоштария на месте акции протеста около парламента Грузии. Она была освобождена из изолятора спустя сутки. Она отвергла обвинения в мелком хулиганстве и неподчинении полиции и отказалась участвовать в судебных заседаниях.

Кроме того, Хоштария заявила о насилии и унижающем достоинство обращении в изоляторе. Полиция возразила, что Хоштария вела себя агрессивно и отказалась проходить освидетельствование.

Акции протеста проводятся в Грузии уже семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции в Тбилиси и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Протесты проходят и в других городах страны.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".