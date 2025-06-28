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21:55, 28 июня 2025

Протестующие собрались у парламента Грузии на фоне голодовки политиков и активистов

Протестующие у здания парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 28.06.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1483316259734586&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

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Шесть человек продолжают голодовку против политики "Гражданской мечты" у парламента Грузии. Протестующие, которые требуют новых парламентских выборов и прекращения репрессий, 213-й день подряд заблокировали движение на проспекте Руставели. 

Как писал "Кавказский узел", 26 июня, на 211-й день непрерывных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии заявили, что репрессии против критиков "Грузинской мечты" стали массовыми, необходимо обеспечить громкий публичный протест против ее политики.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. 

Протестующие сегодня вечером собрались у парламента Грузии, движение по проспекту Руставели перекрыто, сообщила Publika.

Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе. Скриншот фото Publika от 28.06.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1482969223102623&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)У здания парламента продолжается голодовка политиков и активистов. Всего в акции участвуют шесть человек. Одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария начала ее  27 июня, сегодня к ней присоединился Гедеван Попхадзе. Также  голодовку проводят активисты Васил Элиава, Георгий Степанов и Бачо Куция, Ваха Пицхелаури.

К парламенту Грузии сегодня днем приходил посол Германии Петер Фишер, чтобы пообщаться с участниками голодовки. 

«Он выразил нам солидарность, за что мы благодарны, так как то, что дипломатический корпус проявляет такое внимание к этой акции, для нас очень много значит, потому что все это происходит в Грузии именно из-за борьбы за Европу, поэтому его солидарность для нас очень ценна. Эта форма протеста, обусловлена ​​той реальностью, которая создалась в стране. Режим становится все более агрессивным, все больше выходит из правового и политического пространства, лишает грузинский народ надежды на будущее. Все это мы рассказали послу", - привело "Грузия Онлайн" слова Гедевана Попхадзе.

Сегодня к зданию парламента пришли женщины из разных политических партий "чтобы выразить солидарность с  Хоштарией". Они призвали вечером 29 июня собраться у парламента  вместе с семьями "чтобы проявить солидарность и поддержку политикам, узникам совести, узникам режима и женщинам-политзаключенным, что мы все должны суметь свергнуть режим", - сообщила Publika.

Элене Хоштария сегодня вечером стало плохо. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время состояние здоровья политика стабильное, сообщает "Интерпрессньюс".

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для
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Главное о преследовании участников протестов в Грузии
По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Отметим, 25 июня суд оштрафовал Элене Хоштария, признав ее виновной в мелком хулиганстве и неповиновении полиции на акции протеста, проведенной 28 марта.

В тот день силовики задержали Хоштария на месте акции протеста около парламента Грузии. Она была освобождена из изолятора спустя сутки. Она отвергла обвинения в мелком хулиганстве и неподчинении полиции и отказалась участвовать в судебных заседаниях.

Кроме того, Хоштария заявила о насилии и унижающем достоинство обращении в изоляторе. Полиция возразила, что Хоштария вела себя агрессивно и отказалась проходить освидетельствование.

Акции протеста проводятся в Грузии уже семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции в Тбилиси и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Протесты проходят и в других городах страны.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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