Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить женщин-политзаключенных

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Шествие по улицам Тбилиси к парламенту в 584-й день ежедневных протестов было посвящено требованию выпустить на свободу женщин-политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", в 583-й день непрерывных протестов участники собрания у парламента Грузии потребовали освободить женщин-политзаключенных, в том числе осужденную по делу о попытке штурма президентской резиденции Нану Сандер. Активистка вновь заявила о бесчеловечном обращении в тюрьме.

Сегодняшний субботний протестный марш посвящен женщинам - политическим заключенным. В руставской женской тюрьме находятся Нана Сандер, Анастасия Зиновкина, Мзиа Амглобели и Элене Хоштария (госпитализирована из за ухудшения здоровья), а также Тамар Лордкипанидзе, пишет "Интерпрессньюс".

Протестующие развернули большие флаги Грузии и США, следует из снимков, опубликованных на странице в Facebook* фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se).

Ряд участников шествия держали в руках лозунги: «Режим, боящийся женщин, уже побежден», «Свобода женщинам-узницам совести», и портреты политзаключенных.

Сегодня 584-й день протестов, пишет он.

К участникам традиционного субботнего марша присоединились собравшиеся у здания законодательного органа под лозунгом «Вместе за свободу женщин-узниц совести».

Участники акции в Тбилиси потребовали освободить Элене Хоштария Активисты в Тбилиси в 567-й день непрерывных протестов отреагировали на сообщение адвоката об ухудшении состояния здоровья лидера партии "Дроа" Элене Хоштария. Протестующие потребовали освободить Хоштария из тюрьмы.

По словам участников митинга, путем заключения в тюрьму женщин-политиков, а также журналистки Мзии Амаглобели, «Грузинская мечта» хочет показать обществу, что «женщинам нет места в борьбе», отметила телекомпания Pirveli.

Telegram-канал Tbilisi Life опубликовал видео, как по субботам проходит подготовка в шествию. "В начале дорогу блокируют машины МВД, включая автомобиль для задержаний, и непосредственно полицейские из разных подразделений, а завершают шествие представители духовенства, а за ними снова полицейские и их автопарк (в кадре не все, их гораздо больше)", - говорится в описании к видео.

Напомним, в начале августа 2025 года суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Статья обвинения Амаглобели на заключительном этапе процесса была смягчена, изначальное обвинение предусматривало от четырех до семи лет заключения.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября 2025 года суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. Такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов Антон Чечин. Зиновкина неоднократно жаловалась на условия содержания и неоказание медпомощи.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".