23:57, 7 апреля 2026

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 496 дней подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 496-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии продолжилась акция солидарности с депортированным азербайджанским журналистом Афганом Садыговым. Один из активистов повторил символическое сожжение портретов диктаторов, которое периодически устраивал на проспекте Руставели Садыгов. 

Как писал "Кавказский узел", Афгана Садыгова задержали поздно вечером 4 апреля и доставили в Тбилисский горсуд, который ночью вынес решение о депортации журналиста в Азербайджан. 5 апреля власти Грузии передали Садыгова сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Журналист находится на свободе, но правозащитники и супруга Садыгова опасаются, что после прекращения прежнего уголовного дела против него возбудят новое.  Акции у парламента Грузии 5 и 6 апреля были посвящены выражению солидарности с Садыговым. 

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами собрались сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели у парламента в 496-й день подряд. 

Часть плакатов протестующих, как и в предыдущие дни, была посвящена депортированному азербайджанскому журналисту: “Солидарность с Афганом Садыговым”, “Отрицание Решения Страсбургского суда станет вашим приговором, Афган наш!”, “Да здравствуют грузинский и азербайджанские народы, долой диктаторов!”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Один из участников акции повторил способ протеста Садыгова - он сжег плакат, на котором были три фотографии: совместный снимок Ильхама Алиева с Бидзиной Иванишвили с недавней встречи в Тбилиси, рукопожатие Алиева и Ираклия Кобахидзе, а также Владимир Путин. 

31 марта Афган Садыгов в очередной раз сжег на проспекте Руставели фотографию основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Осенью 2025 года азербайджанский журналист несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах на Руставели и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. 

Также у протестующих были плакаты “Победа близко” и “Премьер-министр проиграл цене яиц”.

Ильхам Алиев, прибыв в Тбилиси, встретился с основателем “Грузинской мечты”, хотя у последнего нет формального статуса, сопоставимого с президентским отметил Telegram-канал Tbilisi_life. 

“Иванишвили не занимает никакой должности в государстве, но с ним просят встречи послы (он отказывает) и к нему приезжает президент Азербайджана”, - говорится в публикации.

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, которого в мае 2017 года похитили в Тбилиси и насильно доставили в Баку, 6 апреля заявил в эфире грузинской телекомпании  Pirveli, что Алиев опасался протестов Садыгова во время своего визита в Тбилиси. Мухтарлы уверен, что президент договорился лично с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили о высылке журналиста из Грузии, и что в сделке была задействована "крупная сумма денег". 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

