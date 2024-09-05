ЕСПЧ удовлетворил жалобу Афгана Мухтарлы против Грузии и Азербайджана

05 сентября 2024, 15:42

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Европейский суд по правам человека признал нарушение прав журналиста Афгана Мухтарлы на запрет пыток, личную неприкосновенность и уважение частной и семейной жизни, обязав власти Грузии и Азербайджана выплатить журналисту Афгану Мухтарлы 21 тысячу евро компенсации.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года журналиста Афгана Мухтарлы, эмигрировавшего в Грузию, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Однако 17 марта 2020 года суд смягчил наказание Мухтарлы, он был освобожден и приехал в Германию, где живут его близкие, но заявил, что не оставит профессию журналиста. Мухтарлы полагает, что был похищен с согласия грузинских властей. По его мнению, грузинские власти боятся разоблачения обстоятельств его похищения.

Афган Мухтарлы был похищен в 500 метрах от правительственных зданий — МИД Грузии, Службы государственной безопасности, парламента и правительства Грузии — и появился на азербайджанском контрольно-пропускном пункте. При этом, согласно данным сервиса "Яндекс-Карты", расстояние от Тбилиси до ближайшей границы с Азербайджаном в три раза меньше, чем до той точки, где Мухтарлы был "обнаружен" азербайджанскими пограничниками, говорится в материале "Кавказского узла" "Последние минуты Мухтарлы перед похищением — на карте Тбилиси". На «Кавказском узле» также опубликована справка по делу журналиста. "Мухтарлы против Иванишвили: кто приказал похитить журналиста в Тбилиси".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил сегодня решение по жалобе в настоящее время проживающего в Германии Афгана Мухтарлы к Грузии и Азербайджану.

Мухтарлы жаловался на похищение его в 2017 году в Грузии, тайную доставку в Азербайджан, где он был подвергнут уголовному преследованию. Мухтарлы указал, что все эти действия были совершены против него с целью заставить его замолчать и наказать за журналистскую деятельность. Журналист в своем заявлении указал, что его жалобы судами Грузии и Азербайджана не было эффективно расследованы, его арест и содержание под стражей до суда были "незаконными и неоправданными".

По мнению заявителя, в отношении него имело место нарушение статей о запрете пыток (статья 3 Европейской Конвенции о правах человека), о праве на свободу и личную неприкосновенность (статья 5), о праве на уважение частной и семейной жизни (статья 8), о свобода выражения (статья 10), о праве на эффективное средство правовой защиты (статья 13) и пределах использования ограничений в отношении прав (статья 18).

Мухтарлы, в частности указывал, что его права на свободу передвижения и процессуальные гарантии, связанные с выдворением иностранцев из страны, были нарушены, и на самом деле он был похищен в Тбилиси и таким образом грузинское государство нарушило его права, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции.

В своем решении ЕСПЧ постановил, что Грузия нарушила статьи о запрете пыток и праве на свободу и личную неприкосновенность (статьи 3 и 5 Конвенции) в отношении заявителя Суд также указал на нарушение Азербайджаном в отношении Мухтарлы статей о праве на свободу и личную неприкосновенность и о праве на уважение частной и семейной жизни (статьи 5 и 8 Конвенции), следует из сообщения, опубликованного на сайте суда.

ЕСПЧ признал факт моего похищения в Грузии и признал ответственными за это азербайджанское и грузинское государство

ЕСПЧ обязал правительство Грузии выплатить заявителю 10 000 евро, еще шесть тысяч евро должно выплатить Мухтарлы правительство Азербайджана. Кроме того, Грузия и Азербайджан обязаны компенсировать Мухтарлы судебные затраты - по 2500 евро.

Мухтарлы выразил удовлетворением решением. "ЕСПЧ признал факт моего похищения в Грузии и признал ответственными за это азербайджанское и грузинское государство. Это далось в результате многолетних усилий моих адвокатов Зибейды Садыговой, Немата Керимли, Эльчина Садыгова, Арчила Чопикая и Николоза Легашвили. Они меня не оставили, несмотря на давление и угрозы в их адрес. Адвокат Немат Керимли из-за того, что защищал меня, был отстранен от адвокатуры на один год. Торжество справедливости стало также возможным благодаря поддержке международными организациями, Евросоюзом, Советом Европы. Я благодарен также за поддержку всем журналистам, активистам, правозащитникам в Азербайджане, Грузии и других странах, которые привлекали внимание моему делу", - сказал Мухтарлы корреспонденту "Кавказского узла"

Он также отметил усилия своей супруги Лейлы Мустафаевой, которая взяла на себя руководство и координацию общественной защиты его прав, информирования оо деле против журналиста, несмотря на давление и угрозы.

Полномочный представитель Азербайджана при ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

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