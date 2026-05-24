Силовики объяснили отказ в проведении митинга оппозиции в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Оппозиционный альянс" подал заявку на митинг по случаю Дня независимости с нарушением сроков и не указал в ней всю необходимую информацию, объяснило МВД Грузии отказ разрешить акцию.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая один из лидеров «Оппозиционного альянса» Ника Гварамия сообщил, что получил от МВД отказ на просьбу разрешить акцию, намеченную на 26 мая на проспекте Руставели. Акция у здания парламента состоится вопреки запрету, заверили оппозиционеры.

Ранее мэрия Тбилиси не разрешила оппозиционерам установку конструкций, в том числе сцены, на проспекте Руставели, сославшись на официальные мероприятия и изменение схемы движения транспорта. "После мэрии отказало и МВД. Эти вообще выдали нечто удивительное: почему сам Гварамия не пришёл. И ещё множество других глупостей, но главное мы и так знаем: в этой стране протест запрещён", - озвучил свое мнение Гварамия.

Представитель МВД прокомментировал информацию, распространенную Никой Гварамией, относительно акции, приуроченной ко Дню независимости. В ведомстве пояснили, что заявление инициаторов акции не соответствовало требованиям к документу, сообщает сегодня «Интерпрессньюс».

"Представленная заявка не соответствовала требованиям, установленным законом – в том числе, не были соблюдены установленные законом сроки подачи заявки. Кроме того, в ней не была указана цель собрания/манифестации, время завершения, предполагаемое число участников и форма обеспечения скорой медицинской помощи", - приводит агентство слова представителя МВД.

Соответственно, инициаторы акции были уведомлены о том, что департамент патрульной полиции лишен возможности "осуществлять мероприятия, предусмотренные Законом Грузии «О собраниях и манифестациях»", добавил представитель ведомства.

Напомним, День независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жорданией провозгласило независимость страны. Грузинская Демократическая республика (Первая республика) просуществовала до марта 1921 года, когда власть в Грузии перешла в руки большевиков.

26 мая 2025 года активисты провели в центре Тбилиси шествия, приуроченные к 107-й годовщине провозглашения независимости Грузии.

Отметим, что в центре Тбилиси с 28 ноября 2024 года проходят акции протеста, участники которых требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

23 мая, в 542-й день ежедневных протестов, шествие сторонников евроинтеграции Грузии было посвящено приближающемуся Дню независимости страны. Участники шествия несли транспарант с лозунгом: "Независимость Грузии закончилась". Также они держали грузинские флаги и флаги Европейского союза.