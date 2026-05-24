Кавказский узел

11:01, 24 мая 2026

Силовики объяснили отказ в проведении митинга оппозиции в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Оппозиционный альянс" подал заявку на митинг по случаю Дня независимости с нарушением сроков и не указал в ней всю необходимую информацию, объяснило МВД Грузии отказ разрешить акцию.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая один из лидеров «Оппозиционного альянса» Ника Гварамия сообщил, что получил от МВД отказ на просьбу разрешить акцию, намеченную на 26 мая на проспекте Руставели. Акция у здания парламента состоится вопреки запрету, заверили оппозиционеры.

Ранее мэрия Тбилиси не разрешила оппозиционерам установку конструкций, в том числе сцены, на проспекте Руставели, сославшись на официальные мероприятия и изменение схемы движения транспорта. "После мэрии отказало и МВД. Эти вообще выдали нечто удивительное: почему сам Гварамия не пришёл. И ещё множество других глупостей, но главное мы и так знаем: в этой стране протест запрещён", - озвучил свое мнение Гварамия.

Учредительное собрание Грузии, 1919 год. Фото National Archives of Georgia, предоставлено пресс-службой правительства Грузии. Жители Тбилиси рассказали о своем отношении к Дню независимости

Представитель МВД прокомментировал информацию, распространенную Никой Гварамией, относительно акции, приуроченной ко Дню независимости. В ведомстве пояснили, что заявление инициаторов акции не соответствовало требованиям к документу, сообщает сегодня «Интерпрессньюс».

"Представленная заявка не соответствовала требованиям, установленным законом – в том числе, не были соблюдены установленные законом сроки подачи заявки. Кроме того, в ней не была указана цель собрания/манифестации, время завершения, предполагаемое число участников и форма обеспечения скорой медицинской помощи", - приводит агентство слова представителя МВД.

Соответственно, инициаторы акции были уведомлены о том, что департамент патрульной полиции лишен возможности "осуществлять мероприятия, предусмотренные Законом Грузии «О собраниях и манифестациях»", добавил представитель ведомства.

Грузия отмечает первую годовщину своей независимости. 1919 год. На трибуне Н.Жордания, С. Мдивани, Н. Церетели, П. Какхиани, Г. Лордкипанидзе, Е. Такаишвили. Фото National Archives of Georgia, предоставлено пресс-службой правительства Грузии.
07:53 26.05.2018
Первая республика определила современную идентичность Грузии
Акт о независимости Грузии от 26 мая 1918 года стал первоосновой новой Конституции страны, а события столетней давности повлекли территориальные споры и серьезно повлияли на грузино-южноосетинские отношения, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Напомним, День независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жорданией провозгласило независимость страны. Грузинская Демократическая республика (Первая республика) просуществовала до марта 1921 года, когда власть в Грузии перешла в руки большевиков.

26 мая 2025 года активисты провели в центре Тбилиси шествия, приуроченные к 107-й годовщине провозглашения независимости Грузии.

Отметим, что в центре Тбилиси с 28 ноября 2024 года проходят акции протеста, участники которых требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

23 мая, в 542-й день ежедневных протестов, шествие сторонников евроинтеграции Грузии было посвящено приближающемуся Дню независимости страны. Участники шествия несли транспарант с лозунгом:  "Независимость Грузии закончилась". Также они держали грузинские флаги и флаги Европейского союза.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители Грузии отмечают День независимости. 26 мая 2025 года. Фото: JAMnews https://t.me/jamnewsru/23935
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
