×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:40, 9 апреля 2026

Руководству Грузии потребовалось полицейское оцепление у мемориала жертвам 9 апреля

Возложение цветов у мемориала погибшим 9 апреля. 9 апреля 2026 г. Фото: Mo Se https://www.newsgeorgia.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возложение цветов у мемориала погибшим 9 апреля прошло под свист и выкрики протестующих, членов руководства Грузии окружали сотни полицейских. Один человек задержан. Протестующие не препятствуют возложению цветов представителями других стран и простыми гражданами.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля, в 497-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии собрались матери и отцы узников совести. Они сообщили, что держа в руках фотографии своих детей, проведут всю ночь у мемориала героям, погибшим 9 апреля 1989 года.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

Первые лица Грузии возложили цветы к мемориалу жертвам событий 9 апреля 1989 года в центре Тбилиси на фоне шумной протестной акции.

Когда премьер Ираклий Кобахидзе вместе с президентом Михаилом Кавелашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили направлялись к мемориалу через почетный караул, со стороны собравшихся демонстрантов доносились свист, выкрики и протестные лозунги: «рабы», «предатели». Протестующих оцепили сотни полицейских, на время ограничив их доступ к мемориалу, передает "Новости Грузии".

У парламента, куда граждане продолжают приходить, чтобы почтить память погибших 9 апреля, полиция  задержала одного человека.

Мужчина пытался убрать с территории мемориала венки, возложенные представителями правительства. Он также выкрикивал ругательства в адрес почетного учредителя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, что стало причиной его задержания, сообщило "Интерпрессньюс" со ссылкой на активистку  Мариам Меканцишвили.

На мужчине была футболка, на которой также были напечатаны оскорбления в адрес Иванишвили и Кобахидзе, передает Tbilisi Life.

У мемориала 9 апреля также находятся матери задержанных во время акций и гражданские активисты, передает "Интерпрессньюс".

Участники заявляют, что представители правящей партии «Грузинская мечта» не имеют «морального права» присутствовать у мемориала, поскольку, по их мнению, действующая власть отступила от прозападного курса и усиливает контакты с Россией. Демонстранты намерены оставаться у памятника до конца дня. Рядовым гражданам, послам западных стран и оппозиционным политикам в доступе к памятнику они не препятствуют, пишет "Новости Грузия".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
