Руководству Грузии потребовалось полицейское оцепление у мемориала жертвам 9 апреля

Возложение цветов у мемориала погибшим 9 апреля прошло под свист и выкрики протестующих, членов руководства Грузии окружали сотни полицейских. Один человек задержан. Протестующие не препятствуют возложению цветов представителями других стран и простыми гражданами.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля, в 497-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии собрались матери и отцы узников совести. Они сообщили, что держа в руках фотографии своих детей, проведут всю ночь у мемориала героям, погибшим 9 апреля 1989 года.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

Первые лица Грузии возложили цветы к мемориалу жертвам событий 9 апреля 1989 года в центре Тбилиси на фоне шумной протестной акции.

Когда премьер Ираклий Кобахидзе вместе с президентом Михаилом Кавелашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили направлялись к мемориалу через почетный караул, со стороны собравшихся демонстрантов доносились свист, выкрики и протестные лозунги: «рабы», «предатели». Протестующих оцепили сотни полицейских, на время ограничив их доступ к мемориалу, передает "Новости Грузии".

У парламента, куда граждане продолжают приходить, чтобы почтить память погибших 9 апреля, полиция задержала одного человека.

Мужчина пытался убрать с территории мемориала венки, возложенные представителями правительства. Он также выкрикивал ругательства в адрес почетного учредителя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, что стало причиной его задержания, сообщило "Интерпрессньюс" со ссылкой на активистку Мариам Меканцишвили.

На мужчине была футболка, на которой также были напечатаны оскорбления в адрес Иванишвили и Кобахидзе, передает Tbilisi Life.

У мемориала 9 апреля также находятся матери задержанных во время акций и гражданские активисты, передает "Интерпрессньюс".

Участники заявляют, что представители правящей партии «Грузинская мечта» не имеют «морального права» присутствовать у мемориала, поскольку, по их мнению, действующая власть отступила от прозападного курса и усиливает контакты с Россией. Демонстранты намерены оставаться у памятника до конца дня. Рядовым гражданам, послам западных стран и оппозиционным политикам в доступе к памятнику они не препятствуют, пишет "Новости Грузия".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".