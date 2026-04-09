Протестующие на Руставели почтили память жертв 9 апреля

Участники вечерней акции протеста у парламента Грузии посвятили свои плакаты жертвам разгона оппозиционного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля, в 497-й день непрерывных протестов, у здания парламента Грузии собрались матери и отцы узников совести. Они сообщили, что, держа в руках фотографии своих детей, проведут всю ночь у мемориала героям, погибшим 9 апреля 1989 года. Представители политического руководства Грузии сегодня утром возложили цветы к мемориалу на фоне протестной акции, для этого им потребовалось полицейское оцепление. Один человек был задержан, когда попытался убрать с территории мемориала венки, возложенные представителями правительства, и выкрикивал ругательства в адрес почетного учредителя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами сегодня вечером собрались на проспекте Руставели близ парламента в 498-й день подряд, передает Publika.

Участники акции держали плакаты “Мы помним 9 апреля”, “Вместе опять победим”, “Борьба за свободу продолжается”, “1989-1991-2026, не забываем, не уступим”, “Стыдно быть более русским, чем русский”, “Встречаемся и стоим плечом к плечу”, “9 апреля 1989 года я была здесь, и сегодня здесь стою с той же целью”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Участник утренней акции протеста, задержанный у мемориала 9 апреля после конфликта со сторонниками “Грузинской мечты”, был задержан по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции (статьи 166 и 173 КоАП), сообщило МВД. Речь идет о мужчине, который опрокинул возложенные представителями власти венки и сквернословил.

Помимо него во время утреннего инцидента был задержан участник непрерывных акций протеста Шалва (Шако) Багдошвили. В течение дня активистам долго не удавалось выяснить его местонахождение, отмечает Tbilisi_life.

В МВД заявили, что второй человек был задержан по уголовному делу о групповом насилии (статья 126 УК Грузии), передает Pirveli. Поздно вечером Багдошвили был отпущен из полиции - его допросили по делу в качестве свидетеля.

Также днем в полицию на допрос по этому же делу был вызван участник непрерывной акции протеста Коко Микая. Перед входом в полицейский участок он заявил журналистам, что сторонники “Грузинской мечты” организовали провокацию у мемориала.

“Мы просто защищались. Я, как законопослушный гражданин, явился в полицию, я не собираюсь скрываться… Мы к этому давно привыкли, мы на улице уже полтора года, и они каждый день повторяют, что мы “на зарплатах”, что мы безродные. Они маргинализируют ту часть общества, которая жертвует собой ради своей родины”, - заявил Микая журналистам.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".