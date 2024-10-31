"Грузинская мечта" привлекла Орбана к легитимизации результатов выборов

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Как писал "Кавказский узел", 29 октября Центризбирком Грузии призвал прокуратуру начать расследование заявления о фальсификации итогов выборов. Комиссия пожаловалась, что после объявления результатов выборов стала "объектом особых нападок и необоснованной критики" со стороны президента Саломе Зурабишвили и представителей партий, участвовавших в выборах. 30 октября Зурабишвили была вызвана на допрос по уголовному делу, которое возбудила прокуратура по жалобе ЦИК.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Грузию с официальным визитом 28-29 октября, заявил о планах углубить сотрудничество между двумя странами и поздравил правящую партию “Грузинская мечта” с победой на парламентских выборах, которые оппозиция называет сфальсифицированными.

После встречи в администрации правительства с премьер-министром Грузии с Ираклием Кобахидзе Орбан сообщил журналистам, что Венгрия планирует развивать стратегические отношения с Грузией, в частности реализовывать совместные проекты в сфере энергетики, туризма и водных ресурсов, а также расширить авиасообщение. Кроме того, Венгрия назначила стипендии 80 грузинским студентам, обучающихся в венгерских университетах.

Комментируя прошедшие 26 октября в Грузии парламентские выборы, Орбан напомнил, что Венгрия направляла в Грузию своих наблюдателей, которые мониторили ход голосования. «Я изучил отчет венгерских наблюдателей, согласно которому выборы были во всех отношениях позитивными, свободными, демократическими. Именно поэтому я хочу поздравить премьер-министра (Кобахидзе)», - сказал Орбан.

По его мнению, жители страны проголосовали на выборах за мир и интеграцию в Европу, которой остается привержена правящая партия «Грузинская мечта», а ставить это утверждение под сомнение «смешно».

«Мы высоко ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично уверен, что к концу десятилетия Грузия будет готова в наилучшей форме стать государством-членом Европейского союза. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Мы направили в Тбилиси венгерских экспертов, а также приняли с визитом экспертов из вашей страны, которые присоединились к программе побратимства» - сказал Орбан, добавив, что он абсолютно уверен в соответствии прошедших в Грузии выборов демократическим стандартам.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, назвал главным приоритетом внешней политики страны интеграцию в Евросоюз. «С этой точки зрения Венгрия очень важна. На протяжении этого всего периода Венгрия была ярым сторонником Грузии на пути евроинтеграции, и она сыграла свою особенную роль в присвоении Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС. Я лично хочу поблагодарить господина Виктора Орбана, как и всех наших венгерских друзей, венгерские власти», - сказал Кобахидзе.

Он сообщил, что и в будущем у грузинских властей будет «очень большая надежда» на Венгрию и ее руководство, поскольку две страны разделяют христианские ценности и приверженность национальной идентичности. По словам Кобахидзе, Грузия рассчитывает на развитие экономических отношений с Венгрией в разных сферах, в первую очередь в туристической, а также на инвестиции, о которых они с Орбаном подписали соглашение.

Политическое значение визита Виктора Орбана в Грузию сразу после парламентских выборов, вызвавших острую критику, «Кавказскому узлу» прокомментировали аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили, один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили и бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили.

Напрямую с парламентскими выборами в Грузии визит Виктора Орбана связывать не стоит, уверен Менагаришвили. Венгрия признает результаты проведенных парламентских выборов, о чем Орбан прямо говорит, об этом заявил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью одной из грузинских телекомпаний. «Он отметил, что политические силы Европы, недовольные итогами прошедших выборов, всегда будут против стран более консервативного склада, таких как Венгрия и Грузия», - сказал Менагаришвили.

Сам по себе визит, по мнению аналитика, свидетельствует о сближении Венгрии и Грузии. «Венгрия поддерживает грузинскую динамику, поддерживает европейские устремления. Для подтверждения этих тезисов он приехал Тбилиси. Я ожидаю углубление сотрудничества», - сказал Менагаришвили.

Визит Орбана был согласован заранее, поскольку «Грузинская мечта» заранее знала результаты выборов и держала под пристальным контролем весь процесс, уверен Валерий Чечелашвили. «Визит Орбана был запланирован заранее для того, чтобы показать, что на международной арене у «Грузинской мечты» есть сторонники, в том числе в лагере Европейского союза, куда «Грузинская мечта» сама утверждает, что она хочет привести Грузию», - сказал он.

Бывший дипломат положительно оценил развитие двусторонних отношений с Венгрией – страной-членом Евросоюза и НАТО, которая имеет голос в обоих объединениях. «Ничего нет плохого в том, что Венгрии будет продаваться больше грузинского вина и Грузия избавится от монопольной зависимости российского рынка, и по другим параметрам развитие двухстороннего сотрудничества тоже хорошо. Со всеми странами нужно находить общий язык и развивать отношения, кроме одиозных стран», - заключил он.

Виктор Орбан, возможно, стремился легатизовать результаты парламентских выборов в Грузии, но его собственные позиции в Евросоюзе уязвимы для критики, обратил внимание Давид Дарчиашвили. Он также не верит, что в формально заявленные цели визита и перспективы углубления сотрудничества с Венгрией.

«Может быть на полках грузинских магазинов появятся консервы венгерского гуляша и какие-то деньги будут отмываться от Тбилиси до Будапешта. Орбан - это нарыв на теле Евросоюза. Евросоюз – демократическое сообщество, демократическими процедурами пользуются авторитарные круги и Орбан такой. Это авторитарный субъект внедрившийся в Евросоюз, но он все-таки исключение», - считает эксперт.

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