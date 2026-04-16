×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:45, 16 апреля 2026

Протест у Минобразования Грузии предварил акцию на Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акций у министерства образования и у парламента Грузии в 505-й день ежедневных протестов потребовали честных выборов и освобождения политзаключенных. 

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля, в 504-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели заявили, что не будут оплачивать административные штрафы, несмотря на блокировку их счетов.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня днем провели акцию протеста у министерства образования. 

“На огромном баннере написано о том, что не будет признания (властям) и требование уйти. На других баннерах: “Коррупция убивает”, “Свободу узникам режима”, “Грузинская земля не продается”, “В Грузии голодают дети”, - проинформировал Telegram-канал Tbilisi_life. 

Вечером активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза, как обычно, собрались на пешеходной части проспекта Руставели. Эта акция проводится сегодня в 505-й день подряд, отмечает Publika. 

Протестующие держали плакаты: “Уходите!”, “Нужны честные выборы!”, “На празднование Дня полиции - два миллиона лари, на помощь детям - ноль лари!”, “Коцов (представителей “Грузинской мечты” - прим. “Кавказского узла”) ждет Гаага”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Архимандрит Дороте Курашвили, который ранее был лишен сана и запрещен в служении за поддержку проевропейских протестов, также вышел на проспект Руставели с плакатом. Он отреагировал на решение правительства закрыть с 16 апреля воздушное пространство вокруг резиденции Бидзины Иванишвили в курортном поселке Абастумани на юге страны. 

Курашвили держал плакат: “Разве нет штрафов за блокировку неба? Вы штрафуете только за блокировку тротуаров”?”

“Людей, которые не перекрывают дорогу, а лишь стоят на тротуаре, штрафуют и арестовывают, независимо от возраста, а Бидзина закрывает небо. Это больше, чем цинизм”, - приводит его слова Netgazeti.

По обвинениям в “блокировке тротуара” и “перекрытии дороги” днем ранее, 15 апреля, был арестован на трое суток активный участник проевропейских акций Вахтанг Гагнидзе, недавно перенесший несколько тяжелых операций. По состоянию здоровья он не смог присутствовать на заседании суда. 

Несмотря на проблемы со здоровьем, Гагнидзе принципиально не стал уклоняться от административного ареста, напомнив, что по аналогичным абсурдным обвинениям арестовывают его друзей. В то же время он выразил опасения, что арест скажется на его послеоперационной реабилитации. “Могли бы дать немного времени, чтобы я выздоровел, а потом уже приговаривать к заключению", - написал он в соцсети.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше