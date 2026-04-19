×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:58, 19 апреля 2026

Зоозащитники потребовали гуманного отношения к бездомным животным в Грузии

Участники акции у канцелярии Грузии. Скриншот фото Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у правительства Грузии призвали власти внедрить гуманные программы стерилизации бездомных животных.

Как писал "Кавказский узел", зоозащитники у здания администрации Тбилиси 4 апреля потребовали внести изменения в программу по управлению популяцией бездомных животных и возвращать стерилизованных животных на место обитания. По их данным, множество животных, которых забрали в муниципальные приюты, попросту исчезло.

В 2023 году в нескольких городах Грузии прошли митинги, участники которых потребовали жесткого наказания для тех, кто убивает бродячих животных. Кроме того, протестующие потребовали ужесточить уголовную статью за жестокое обращение с животными.  

У Канцелярии (Администрации правительства Грузии) сегодня прошла очередная акция защитников животных, передает Publika.

Организации по защите животных и активисты требуют от Национального агентства продовольствия полноценного и гуманного проведения кампании по стерилизации бездомных животных, а также возвращения животных, взятых для стерилизации, на их первоначальную территорию. Зоозащитники заявляют, что для полного решения проблемы одной стерилизации недостаточно. По их словам, одной из главных причин остаётся неконтролируемое размножение домашних животных и их выбрасывание на улицу.

Защитники животных отмечают, что для решения проблемы бездомных животных необходимы: программа стерилизации/кастрации бездомных животных по гуманным стандартам; ограничение и контроль неконтролируемого размножения домашних животных (как породистых, так и метисов); запрет и строгий контроль за выбрасыванием животных на улицу; социальные кампании по повышению осведомлённости и поощрению адопции (взятия животных с улицы); повышение доступности ветеринарных клиник и медицинских услуг.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше