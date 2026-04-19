Зоозащитники потребовали гуманного отношения к бездомным животным в Грузии

Участники акции у правительства Грузии призвали власти внедрить гуманные программы стерилизации бездомных животных.

Как писал "Кавказский узел", зоозащитники у здания администрации Тбилиси 4 апреля потребовали внести изменения в программу по управлению популяцией бездомных животных и возвращать стерилизованных животных на место обитания. По их данным, множество животных, которых забрали в муниципальные приюты, попросту исчезло.

В 2023 году в нескольких городах Грузии прошли митинги, участники которых потребовали жесткого наказания для тех, кто убивает бродячих животных. Кроме того, протестующие потребовали ужесточить уголовную статью за жестокое обращение с животными.

У Канцелярии (Администрации правительства Грузии) сегодня прошла очередная акция защитников животных, передает Publika.

Организации по защите животных и активисты требуют от Национального агентства продовольствия полноценного и гуманного проведения кампании по стерилизации бездомных животных, а также возвращения животных, взятых для стерилизации, на их первоначальную территорию. Зоозащитники заявляют, что для полного решения проблемы одной стерилизации недостаточно. По их словам, одной из главных причин остаётся неконтролируемое размножение домашних животных и их выбрасывание на улицу.

Защитники животных отмечают, что для решения проблемы бездомных животных необходимы: программа стерилизации/кастрации бездомных животных по гуманным стандартам; ограничение и контроль неконтролируемого размножения домашних животных (как породистых, так и метисов); запрет и строгий контроль за выбрасыванием животных на улицу; социальные кампании по повышению осведомлённости и поощрению адопции (взятия животных с улицы); повышение доступности ветеринарных клиник и медицинских услуг.