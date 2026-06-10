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01:40, 10 июня 2026

Гражданин Грузии заочно осужден в России за участие в боях на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в России заочно приговорил к 14 годам заключения гражданина Грузии Нури Митагварию, признав его участником боевых действий на стороне Украины.

Как писал "Кавказский узел", после начала боевых действий на Украине суды в России неоднократно выносили гражданам Грузии приговоры по статье о наемничестве. Так, в конце марта суд заочно приговорил к 14 годам колонии гражданина Грузии Шмаги Дигмелашвили, который участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

В мае 2025 года суд в России приговорил заочно к 14 годам лишения свободы гражданина Грузии Торнике Гогуадзе, который с 2022 года участвует в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Суд вынес заочный приговор 34-летнему гражданину Грузии Нури Митагварии, признав его виновным в наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы), заявила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, мужчина в марте 2022 года прибыл на Украину, где прошел военную подготовку и получил огнестрельное оружие. Он участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих за денежное вознаграждение.

Митагвария объявлен в международный розыск. Суд приговорил его к 14 годам колонии, отмечает надзорное ведомство.

Напомним, в ноябре 2023 года Минобороны России сообщило о пленении двух граждан Грузии - Георгия Гоглидзе и Георгия Чубетидзе. По версии ведомства, они были снайперами во втором "Интернациональном легионе" Украины. Руководитель "Интернационального легиона" заявил, что эти бойцы не были в его подразделении, но призвал власти Грузии вмешаться в ситуацию и освободить их. Власти Грузии в ответ на это заявили, что у них "нет ресурса" заниматься освобождением пленных.

В апреле 2025 года Георгий Гоглидзе был приговорен к девяти годам строгого режима. Георгий Чубетидзе в феврале 2026 года был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы.

Правозащитники признали Чубетидзе политзаключенным. "Женевская конвенция о защите жертв международных вооруженных конфликтов не признает наемниками тех, кто официально служит в вооруженных силах одной из воюющих сторон. Все иностранцы, которых обвиняют в наемничестве, служили по контракту в официальных подразделениях украинской армии", - пояснили они. 

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Автор: Кавказский узел

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