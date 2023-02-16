Три жителя Волгоградской области убиты на Украине

16 февраля 2023, 16:48

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Сержант Антон Трегубов, контрактник Юрий Черненко и рядовой Илья Синицын погибли на Украине, их семьям сегодня переданы награды. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 226 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный врач Николай Пономарёв стал 223-м жителем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант Антон Трегубов, доброволец Юрий Черненко, рядовой Илья Синицын погибли на Украине, следует из сообщения на сайте музея-панорама "Сталинградская битва" о передаче наград родным погибших.

Трегубов и Черненко родом из Волгограда, Синицын - из Среднеахтубинского района, сообщило сегодня агентство РИАЦ.

Черненко было 25 лет, он служил по контракту, погиб 26 июля 2022 года, сообщило издание "Новости Волгограда" 5 августа 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 226 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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