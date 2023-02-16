16 февраля 2023, 11:33

Военврач из Камышинского района погиб на Украине

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Мобилизованный врач Николай Пономарёв из Камышинского района погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 223 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 февраля стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб мобилизованный житель Кумылженского района Константин Зоткин. На эту дату была официально подтверждена гибель, как минимум, 222 жителей Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 33-летний уроженец села Нижняя Добринка Камышинского района Николай Пономарёв, сообщила глава села Мария Опря.

Пономарёв был ранее мобилизован. Он окончил в Камышине медицинский колледж, в зоне спецоперации служил в медицинской части, погиб при обстреле колонны. У него остались жена и два маленьких сына, привел сегодня "Блокнот Камышин" слова главы села.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 223 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти Урюпинского района сообщили о гибели рядового на Украине", "Житель Волгоградской области добивается отмены мобилизации через суд", "Противник мобилизации оштрафован в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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