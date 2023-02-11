Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции

11 февраля 2023, 15:16

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Мобилизованный Константин Зоткин погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Кумылженского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 222 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля администрация Камышина сообщила о гибели Александра Косенко на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 221 жителя Волгоградской области.

В хуторе Ярском похоронили 31-летнего Константина Зоткина, погибшего в военной операции на Украине, сообщила 10 февраля администрация Кумылженского района. "Рядовой Константин Александрович Зоткин погиб 3 февраля при штурме села Новомихайловка при миномётном обстреле. Повестку по частичной мобилизации Константин получил 23 сентября 2022 года", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Константин Зоткин родился в 1991 году в Ярском, в 2016-2017 годах служил в армии, после чего работал в Москве строителем. "У погибшего остался полуторагодовалый сын", - сообщили районные власти.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 222 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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