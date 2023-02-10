10 февраля 2023, 04:20

Житель Камышина убит на Украине

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Александр Косенко погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель там не менее 221 жителя Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Валерий Джумагазиев стал 220-м жителем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

О гибели Александра Косенко в ходе военной операции на Украине сообщила администрация Камышина в своем Telegram-канале 6 февраля. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 221 жителя Волгоградской области. Власти и силовики к 00.05 мск 10 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1313 жителей юга России, в том числе 762 жителей СКФО и 551 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти Урюпинского района сообщили о гибели рядового на Украине", "Противник мобилизации оштрафован в Волгограде", "Житель Волгоградской области добивается отмены мобилизации через суд".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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