Власти подтвердили гибель на Украине 1450 уроженцев юга России

24 февраля 2023, 17:39

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Не менее 845 военнослужащих из СКФО и 605 бойцов из ЮФО погибли в военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля представители властей разного уровня сообщили о гибели на Украине 1401 военного с юга России, в том числе не менее 820 военнослужащих из СКФО и 581 бойца из ЮФО. На 6 февраля чсисло официально признанных погибших составило 1300 человек. Как минимум 753 из них – из СКФО, 547 – из ЮФО. Среди погибших – контрактники, мобилизованные, жители регионов, которые, как утверждается, являются добровольцами, а также бойцы ЧВК "Вагнер".

Глава Минобороны Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявил, что с начала военной операции на Украине погибло 5937 российских бойцов, передал ТАСС.

С начала специальной военной операции на Украине власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО, а также представители силовых структур сообщили о гибели в боевых действиях, по меньшей мере, 1450 человек.

Официально подтверждена гибель 845 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), из которых наибольшее число погибших, 371, насчитывается в Дагестане. Также чиновники и силовики подтвердили гибель 148 уроженцев Северной Осетии, 118 бойцов из Ставропольского края, 84 из Кабардино-Балкарии (власти с начала спецоперации назвали имена 61 погибшего, при этом помощь была оказана семьям 84 погибших), 81 жителя Чечни (власти с начала спецоперации назвали имена 58 погибших, при этом признали гибель еще 23 уроженцев республики, не указав их имен), 31 – Ингушетии, а также 12 военных из Карачаево-Черкесии.

В Южном федеральном округе (ЮФО) с начала военной операции представители властей сообщили о гибели не менее 605 человек.

В частности, в Волгоградской области подтверждена гибель 234 военных, в Ростовской области – 143, в Краснодарском крае – 94, Астраханской области – 92, в Адыгее – 24 и в Калмыкии – 18.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и представителями силовых структур.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов 26 февраля 2022 года первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Рамзан Кадыров 15 февраля заявил, что главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации и на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, и призвал региональные власти "не комментировать потери". При этом сам Кадыров в своем Telegram-канале ранее сообщал о гибели чеченских бойцов.

Число силовиков с Северного Кавказа, погибших на Украине, уже к 20 мая 2022 года превысило число погибших за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, отметил Ахмет Ярлыкапов.

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