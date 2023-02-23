Житель Ставрополя погиб в военной операции

23 февраля 2023, 22:25

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Роман Вдовыдченко погиб на Украине, сообщила мэрия Ставрополя. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 118 жителей Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Евгений Крысин и Алексей Гризоглаз погибли на Украине, число погибших в ходе военной операции жителей Ставрополья достигло 117.

Мэрия Ставрополя отчиталась об установке 10 "Парт героев", в том числе участникам военной операции на Украинке. Так, на Украине погиб Роман Вдовыдченко, следует из сегодняшнего сообщения на сайте администрации Ставрополя.

Таким, образом, с начала военной операции на Украине официально подтвердили гибель в ней не менее 118 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 22.10 мск 23 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1445 жителей юга России, в том числе 842 жителей СКФО и 603 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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