Власти сообщили о гибели двух уроженцев Ставрополья на Украине

23 февраля 2023, 01:48

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Евгений Крысин и Алексей Гризоглаз погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 117 уроженцев Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Федор Бабаев и Владислав Алехин погибли на Украине общее число погибших уроженцев Ставрополья достигло 115.

Рядовой Евгений Крысин погиб на Украине, сообщил 22 февраля глава Новоалександровского городского округа Эдуард Колтунов в своем Telegram-канале, информируя о передаче родным погибшего ордена Мужества.

Алексей Гризоглаз погиб на Украине, сообщила в тот же день глава Андроповского муниципального округа Нина Бобрышева в своем Telegram-канале, отчитываясь о визите к родным погибших на Украине.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 117 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 00.10 мск 23 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1427 жителей юга России, в том числе 832 жителей СКФО и 595 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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