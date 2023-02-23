23 февраля 2023, 01:48

Власти сообщили о гибели двух уроженцев Ставрополья на Украине

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Евгений Крысин и Алексей Гризоглаз погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 117 уроженцев Ставропольского края. 

Как писал "Кавказский узел", Федор Бабаев и Владислав Алехин погибли на Украине общее число погибших уроженцев Ставрополья достигло 115.

Рядовой Евгений Крысин погиб на Украине, сообщил 22 февраля глава Новоалександровского городского округа Эдуард Колтунов в своем Telegram-канале, информируя о передаче родным погибшего ордена Мужества. 

Алексей Гризоглаз погиб на Украине, сообщила  в тот же день глава Андроповского муниципального округа Нина Бобрышева в  своем Telegram-канале, отчитываясь  о визите к родным погибших на Украине.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 117 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 00.10 мск 23 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1427 жителей юга России, в том числе 832 жителей СКФО и 595 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два жителя Ростовской области погибли на Украине", "Пять жителей Дагестана погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине пятерых военных из Черкесска".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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