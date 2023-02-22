22 февраля 2023, 08:40

Подтверждена гибель на Украине двух уроженцев Пятигорска

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Улицы в Пятигорске решено назвать именами земляков, погибших на Украине, объявил мэр. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 115 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля глава Кировского городского округа сообщил, что сержант-разведчик Марат Кадиров погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции власти подтвердили гибель в ней не менее 113 уроженцев Ставрополья.

21 февраля на заседании гордумы Пятигорска было принято решение назвать улицы нового городского квартала в честь горожан, погибших в военной операции, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов.

"Навсегда теперь в наших улицах будут увековечены имена ребят, погибших на полях специальной военной операции: Виктор Гаврилов (награждён посмертно орденом Мужества), Фёдор Бабаёв (награждён посмертно орденом Мужества) и Владислав Алёхин (награждён посмертно орденом Мужества)", - написал он в своем телеграм-канале.

О гибели одного из этих трех людей, Виктора Гаврилова, мэр Пятигорска сообщал 5 апреля 2022 года.

В тот же день, 21 февраля, на городском мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, матери Владислава Алехина вручили орден Мужества, добавил мэр в другой публикации в своем телеграм-канале.

"Владислав был разведчиком расчета разведывательного взвода. Погиб 7 августа 2022 года при исполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции", - написал Дмитрий Ворошилов.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 115 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине четырех военных из Ростова-на-Дону", "Два уроженца Дагестана убиты на Украине", "Кадыров раскритиковал глав регионов за сообщения о погибших на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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