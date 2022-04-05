Мэр Пятигорска заявил о гибели земляка на Украине

05 апреля 2022, 16:04

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Военный из Пятигорска Виктор Гаврилов погиб на Украине, сообщил сегодня мэр города. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели там не менее 10 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", уроженец из Степновского округа Ставропольского края Артем Куприченко погиб в ходе военной операции на Украине.

В ходе спецоперации на Украине погиб пятигорчанин Виктор Гаврилов, сообщил сегодня мэр города Дмитрий Ворошилов.

Он сообщил, что Гаврилову было 35 лет, после школы служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках. "После службы женился, поступил в Московский гуманитарно-экономический университет. Виктор – отец двух девочек, 5 и 12 лет…", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

Мэр также добавил, что Виктор Гаврилов служил по контракту с 2013 года, выезжал в командировки, имеет ряд памятных и ведомственных наград.

С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели как минимум 10 военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.