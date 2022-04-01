Глава Степновского округа сообщил о гибели земляка на Украине

01 апреля 2022, 15:47

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Рядовой Артем Куприченко погиб в ходе военной операции на Украине. С ее начала официально подтверждена гибель не менее девяти уроженцев Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Кисловодска Данил Рудаченко погиб в ходе военной операции на Украине

Рядовой Артем Куприченко из Степновского округа Ставропольского края погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил глава района Сергей Лобанов.



Жители района простились с механиком- водителем Артемом Куприченко. Он посмертно удостоен ордена Мужества, говорится в сообщении от 30 марта на странице главы района в соцсети "ВКонтакте".

С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели как минимум девяти военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.