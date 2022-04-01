01 апреля 2022, 15:47

Глава Степновского округа сообщил о гибели земляка на Украине

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Рядовой Артем Куприченко погиб в ходе военной операции на Украине. С ее начала официально подтверждена гибель не менее девяти уроженцев Ставропольского края. 

Как писал "Кавказский узел", уроженец Кисловодска Данил Рудаченко погиб в ходе военной операции на Украине

Рядовой Артем Куприченко из Степновского округа Ставропольского края погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил глава района Сергей Лобанов.  

Жители района простились с механиком- водителем Артемом Куприченко. Он посмертно удостоен ордена Мужества, говорится в сообщении от 30 марта на странице главы района в соцсети "ВКонтакте".

С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели как минимум девяти военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мэрия Хасавюрта сообщила о гибели военного на Украине", "Суд усмотрел гостайну в деле уволенных кубанских росгвардейцев", "Глава Пригородного района подтвердил гибель земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 апреля 2022, 16:44

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