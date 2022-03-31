Глава Пригородного района подтвердил гибель земляка на Украине

31 марта 2022, 16:40

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Герман Тедеев из села Тарское погиб на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 29 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта глава Пригородного района Северной Осетии сообщил о гибели на Украине капитана Георгия Гагиева.

Житель села Тарское Пригородного района Герман Тедеев погиб на Украине, сообщил сегодня глава района Алан Гаглоев. "От имени жителей Пригородного района и себя лично выражаю соболезнования семье солдата", - написал он в своем Telegram-канале.

Тедееву был 21 год, он служил в должности наводчика-оператора боевой машины пехоты. Военнослужащий посмертно представлен к ордену Мужества, сообщил 30 марта портал "Крылья ТВ".

С начала военной операции на Украине власти Северной Осетии подтвердили гибель не менее 29 военных, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* - 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.