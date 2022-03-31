Герман Тедеев из села Тарское. Cкриншот https://t.me/Alan_Gagloev/1514

31 марта 2022, 16:40

Глава Пригородного района подтвердил гибель земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Герман Тедеев из села Тарское погиб на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 29 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта глава Пригородного района Северной Осетии сообщил о гибели на Украине капитана Георгия Гагиева. 

Житель села Тарское Пригородного района Герман Тедеев погиб на Украине, сообщил сегодня глава района Алан Гаглоев. "От имени жителей Пригородного района и себя лично выражаю соболезнования семье солдата", - написал он в своем Telegram-канале.

Тедееву был 21 год, он служил в должности наводчика-оператора боевой машины пехоты. Военнослужащий посмертно представлен к ордену Мужества, сообщил 30 марта портал "Крылья ТВ".

С начала военной операции на Украине власти Северной Осетии подтвердили гибель не менее 29 военных, подсчитал "Кавказский узел". 

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* - 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Табасаранского района сообщили о гибели двух военных на Украине", "Бибилов сообщил об отправке жителей Южной Осетии на Донбасс", "Власти двух районов Дагестана сообщили о гибели земляков на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31 марта 2022, 17:55

31 марта 2022, 16:57

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31 марта 2022, 14:41

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