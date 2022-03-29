Глава Пригородного района сообщил о гибели земляка на Украине

29 марта 2022, 15:33

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Капитан Георгий Гагиев из Пригородного района погиб на Украине, сообщил сегодня глава района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта глава Пригородного района сообщил о гибели уроженца села Гизель Рустама Хуриева.

На Украине погиб уроженец Пригородного района Северной Осетии, капитан Георгий Гагиев, сообщил сегодня глава района Алан Гаглоев. "Сегодня мы провожаем в последний путь погибшего при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине Георгия Гагиева. От имени жителей Пригородного района и себя лично выражаю соболезнования семье", - написал он в своем Telegram-канале.

Гагиев представлен к ордену Мужества посмертно, сообщил Гаглоев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 15.20 мск 29 марта официально подтверждена гибель не менее 160 уроженцев юга России, в том числе 114 военных с Северного Кавказа, из них 28 уроженцев Северной Осетии, включая Георгия Гагиева.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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