Георгий Гагиев. Скриншот https://t.me/prigorodny_rayon/222

29 марта 2022, 15:33

Глава Пригородного района сообщил о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Капитан Георгий Гагиев из Пригородного района погиб на Украине, сообщил сегодня глава района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта глава Пригородного района сообщил о гибели уроженца села Гизель Рустама Хуриева.

На Украине погиб уроженец Пригородного района Северной Осетии, капитан Георгий Гагиев, сообщил сегодня глава района  Алан Гаглоев. "Сегодня мы провожаем в последний путь погибшего при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине Георгия Гагиева. От имени жителей Пригородного района и себя лично выражаю соболезнования семье", - написал он в своем Telegram-канале.

 Гагиев представлен к ордену Мужества посмертно, сообщил Гаглоев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 15.20 мск 29 марта официально подтверждена гибель не менее 160 уроженцев юга России, в том числе 114 военных с Северного Кавказа, из них 28 уроженцев Северной Осетии, включая Георгия Гагиева.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* - 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти городов и районов Дагестана сообщили о гибели на Украине шести военных", "Власти Табасаранского района сообщили о гибели двух военных на Украине", "Бибилов сообщил об отправке жителей Южной Осетии на Донбасс".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 марта 2022, 16:57

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  • Власти городов и районов Дагестана сообщили о гибели на Украине шести военных

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29 марта 2022, 13:41

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