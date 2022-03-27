Глава Пригородного района сообщил о гибели на Украине военного из осетинского села

27 марта 2022, 12:45

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Уроженец села Гизель Рустам Хуриев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Пригородного района. С начала спецоперации на Украине официально объявлено о гибели там не менее 27 военных из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта администрации Дигорского и Пригородного районов Северной Осетии сообщили о гибели двух уроженцев республики - Павла Шляхова и Фидаре Бураева.

Военный из села Гизель погиб на Украине, сообщил сегодня глава Пригородного района Северной Осетии Алан Гаглоев. "При исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на Украине погиб житель села Гизель Рустам Хуриев. От имени жителей Пригородного района и себя лично выражаю соболезнования семье", - написал он в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 12.30 мск 27 марта официально подтверждена гибель не менее 149 уроженцев юга России, в том числе 103 военных с Северного Кавказа, из них 27 уроженцев Северной Осетии, включая Рустама Хуриева.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* - 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.