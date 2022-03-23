Власти двух районов Северной Осетии сообщили о гибели земляков на Украине

23 марта 2022, 03:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженцы Северной Осетии Павел Шляхов и Фидар Бураев погибли в боях на Украине, сообщили администрации Дигорского и Пригородного районов. С начала военной операции стало известно о гибели не менее 25 военных из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта стало известно, что военные из Северной Осетии Аслан Дзантиев и Кирилл Андреев погибли в боях на Украине.

Житель станицы Николаевской, ефрейтор, старший механик-водитель Павел Шляхов 1996 года рождения погиб в боях на Украине, сообщила 22 марта администрация Дигорского района в своем Telegram-канале.

При исполнении воинского долга на Украине погиб житель Пригородного района Фидар Бураев, сообщила в своем Telegram-канале администрации района. Военная панихида по погибшему пройдет 24 марта в селе Октябрьское, отмечается в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 25 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 03.30 мск 23 марта официально подтверждена гибель не менее 140 уроженцев юга России, в том числе 94 уроженца Северо-Кавказского федерального округа.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.