Двое уроженцев Северной Осетии погибли в ходе военной операции на Украине

18 марта 2022, 22:24

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Военные из Северной Осетии Аслан Дзантиев и Кирилл Андреев погибли в боях на Украине. С начала военной операции стало известно о гибели не менее 23 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Александр Коваленко из Моздокского района, Сергей Висяч и Тимур Каргинов из Пригородного района и уроженец Владикавказа Михаил Орчиков погибли в ходе боев на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 22.00 мск официально подтверждена гибель не менее 129 уроженцев юга России, в том числе 85 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

Уроженец Алагира Аслан Дзантиев погиб во время боев на Украине. Как рассказала его мать, Залина Каргинова, он у нее единственный сын, с детства хотел быть военным, следует из видео, опубликованного на сайте издания "15-й регион".

Он окончил школу в поселке Мизур, поступил в Суворовское училище, а затем - в Московское высшее военное командное училище, а затем уехал служить в Хабаровский край. Затем был переведен ближе к дому в Ростовскую область. Капитану Аслану Дзантиеву было 33 года. У него осталась жена Зарина, говорится в видеосюжете от 17 марта.

Ранее стало известно о гибели на Украине уроженца Северной Осетии Кирилла Андреева, он был похоронен 9 марта. Указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло направил телеграмму с соболезнованиями его родным и близким, следует из сюжета телекомпании "Ирыстон".

Таким образом, к 22.00 мск стало известно о гибели на Украине не менее 23 уроженцев Северной Осетии.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".