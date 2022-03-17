Тимур Каргинов. Скриншот https://t.me/prigorodny_rayon/88

17 марта 2022, 19:42

Четыре уроженца Северной Осетии убиты на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Александр Коваленко из Моздокского района, Сергей Висяч и Тимур Каргинов из Пригородного района и уроженец Владикавказа Михаил Орчиков погибли в ходе боев на Украине. С начала военной операции погибло не менее 21 уроженца Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", житель села Ногкау Алагирского района Эльбрус Доев и владикавказец Сергей Суслов погибли во время военной операции на Украине. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 19.30 мск официально подтверждена гибель не менее 122 уроженцев юга России, в том числе 79 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа. 

Администрация Моздокского района Северной Осетии сообщила о гибели уроженца села Киевское. "В спецоперации на Украине погиб наш земляк из села Киевское – Коваленко Александр Васильевич, 1994 года рождения", - говорится в публикации от 15 марта в Telegram-канале районной администрации.

Сергей Висяч. Скриншот https://t.me/prigorodny_rayon/77Ранее администрация Пригородного района Северной Осетии сообщила в своем Telegram-канале о гибели двух земляков. 7 марта на Украине погиб житель станицы Архонской, капитан Сергей Висяч. Также администрация сообщила о гибели уроженца района Тимура Каргинова. 

О гибели еще одного уроженца Северной Осетии, Михаила Орчикова, сообщил ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников. "Михаил Орчиков родился и служил во Владикавказе, в мотострелковой дивизии. Его супруга родом из Костромы и собирается сюда переехать в ближайшее время. По ее просьбе Михаил Орчиков будет похоронен в Костроме", - говорится в сообщении на сайте администрации Костромской области от 9 марта. 

Александр Коваленко. Скриншот https://t.me/MozdokRaionAMS/55Таким образом, с начала военных действий на Украине погибли не менее 21 уроженца Северной Осетии.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Более 10 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область", "Блокировка не остановила работу "Кавказского узла"", "Ростовская активистка пожаловалась на угрозы во время обыска".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 марта 2022, 21:34

17 марта 2022, 20:41

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