Суд усмотрел гостайну в деле уволенных кубанских росгвардейцев

01 апреля 2022, 13:27

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Прикубанский райсуд Краснодара по просьбе представителя Росгвардии передал в краевой суд дело трех бойцов, оспоривших увольнение за отказ ехать на Украину. Адвокат росгвардейцев счел неубедительными доводы ведомства о том, что в деле есть сведения, содержащие государственную тайну.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта в Прикубанском райсуде Краснодара прошло предварительное судебное заседание по иску бойцов Росгвардии, оспоривших увольнение, которое последовало за их отказом участвовать в спецоперации на Украине. При этом девять из 12 истцов отказались от иска. На заседании суд затребовал у управления Росгвардии материалы служебных проверок в отношении бойцов.

25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, с 6 февраля находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили их. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца: Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров.

Сегодня на предварительном заседании Прикубанского райсуда Краснодара ответчик заявил ходатайство о передаче дела в Краснодарский краевой суд, сославшись на статью 26 Гражданского процессуального кодекса (гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа).

Ходатайство обосновано тем, что «в ходе дела будут рассматриваться сведения, содержащие государственную тайну, а именно о передвижении и дислокации войск в ходе специальной военной операции», и суд удовлетворил его, сообщил краснодарский адвокат Михаил Беньяш, представляющий интересы истцов.

Он пообещал обжаловать это решение. "Никаких сведений, содержащих гостайну, в деле нет, и документы, их содержащие, даже не пытались истребовать или передать. Всё, что показал ответчик, - это документы для служебного пользования, которые судья к делу так и не приобщил. Но документы для ДСП – это, извините меня, не гостайна", - написал Беньяш в своем Telegram-канале.

Ранее, 30 марта, Михаил Беньяш сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что росгвардейцы не уволились сами, а были уволены за нарушение ФЗ № 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», а именно - за нарушение контракта.

Также в суде 29 марта было объявлено, что в иске бойцы требуют не только восстановления на службе, но и компенсацию за вынужденный прогул, отметил адвокат.

При этом, по его словам, в суде представитель Росгвардии "не сформулировал правомочность увольнений". "Это было предварительное судебное заседание, возражений представители Росгвардии не принесли", - сказал Беньяш.

Сегодня Михаил Беньяш не ответил на звонки, передал в 13.13 мск корреспондент "Кавказского узла".

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