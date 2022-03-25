Юристы сочли обоснованным отказ кубанских росгвардейцев от участия в спецоперации на Украине

25 марта 2022, 22:15

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Иск от 12 сотрудников Росгвардии из Краснодарского края, которые были уволены после отказа участвовать в спецоперации на Украине подан в суд, сообщил адвокат Михаил Беньяш. Росгвардия создавалась для внутренней деятельности и в контракте не может быть прописано пересечение границы другого государства без документов, указала Марина Агальцова. В законе о Росгвардии ничего не говорится о возможности ее использования за пределами России, однако задачи этой силовой структуры указаны размыто, отметил адвокат Тимофей Широков.

25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода роты ОМОН Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы России и следовании на территорию Украины. Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в Крыму на учениях, сообщил юрист, руководитель правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков.

По его словам, отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. "Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и согласия на нее не давал", - написал он в своем Telegram-канале. Он напомнил, что незаконное пересечение границы является уголовным преступлением по российским законам, а "нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины"."Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе", - сообщил Чиков 24 марта.

Иск от уволенных росгвардейцев против краевого главного управления Росгвардии уже подан в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщил адвокат уволенных сотрудников Росгвардии Михаил Беньяш. "Первое заседание будет на следующей неделе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, отказ поехать на спецоперацию на Украину рассматривается не как политическое заявление со стороны росгвардейцев, а только как нежелание принимать участие в спецоперации и быть уволенными по статье, так как некоторые хотели бы продолжить службу. "Увольнение (по статье) негативно влияет при следующем трудоустройстве. Но кто-то, может быть, и дальше захочет работать. Как пойдет. Многих уволили вообще не спрашивая, потому что считают их отказ дисциплинарным проступком и нарушением контракта", - заявил Беньяш. Он отметил, что участвовать в спецоперации отказались росгвардейцы из разных взводов одного отряда и каждый из них самостоятельно принял решение, командир взвода не был инициатором отказа.

По его мнению, отказ ехать на Украину не является дисциплинарным проступком или правонарушением. "Угрозы уголовного преследования в отношении этих росгвардейцев не высказывались", - сказал Беньяш.

Основанием для действий руководства Росгвардии в настоящее время служит Указ президента о проведении военной спецоперации, дисциплинарный устав и приказ по Росгвардии об участии в этой спецоперации, добавил он.

Основным документом для деятельности Росгвардии является закон о Росгвардии, указала адвокат Марина Агальцова. "Росгвардия была создана именно для внутренней деятельности. Чтобы регулировать поведение российских граждан и иностранцев на российской территории. Росгвардейцы правы, отказавшись (ехать на Украину), так как контрактом пересечение границы без документов не может быть предусмотрено", - отметила она. Она подчеркнула, что военнослужащих вооруженных сил России, которыми росгвардейцы не являются, по закону разрешено использовать в боевых действиях в том числе за пределами России.

По закону за вред, полученный при исполнении служебных обязанностей им положено возмещение. "За травмы, например, во время службы положена компенсация. Но именно во время законной службы. А если они получили травмы при обстоятельствах, которые не предусмотрены контрактом, к примеру, как бы "добровольно" поехали на какую-то операцию, то им может и не выплачиваться компенсация", - полагает Агальцова.

В законе о Росгвардии впрямую ничего не говорится о возможности использования подразделений этой силовой структуры за пределами России, указал адвокат Тимофей Широков. "Среди задач Росгвардии по закону: участие в охране общественного порядка, охране важных государственных объектов, обеспечение режима чрезвычайного положения, контртеррористической операции, участие в территориальной обороне РФ, оказание содействия погранслужбе в охране границы, контроль за оборотом оружия и иные задачи, которые на войска росгвардии могут быть возложены президентом РФ, принятыми федеральными и конституционными законами. Задачи, как и дислокация Росгвардии в законе описаны очень расплывчато и размыто", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, по словам адвоката, имеются должностные инструкции и приказы ведомства, включая те, что были изданы после указа президента о начале военной спецоперации на Украине. Он не исключил, что зарубежные командировки могут быть предусмотрены для служащих Росгвардии. "Все силовики так или иначе ездят в загранкомандировки. Наверняка, лазейки есть. Но оформлять их должны в соответствии с законом. Так, есть какое-то соглашение с другим государством, например, с Сирией, когда формально руководство этой страны обратилось к руководству России и попросило помощи в рамках международного права. И в соответствии с соглашением отправляют части разных силовых ведомств. В данном же случае никаких формальных международных оснований не видно", - отметил Широков.

В целом, служащим внутренних силовых структур за неисполнение приказа может грозит уголовная ответственность по статье о неисполнении приказа сотрудником внутренних дел (статья 286.1 УК РФ), отметил он. "Но нужно доказать, что имело место умышленное неисполнение приказа начальника, который не противоречил закону. Сама по себе статья небольшой тяжести (максимальное наказание - до двух лет лишения свободы - Прим. "Кавказского узла")", - пояснил Широков.""

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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