Депутаты Госдумы услышали призыв Кадырова распространить закон о фейках на Росгвардию

05 марта 2022, 18:17

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Рамзан Кадыров обратился сегодня к депутатам Госдумы, призвав расширить закон о фейках, введя ответственность также за ложные публикации о Росгвардии. Депутаты Госдумы доработают закон, добавив в него ответственность за фейки о Росгвардии и других организациях, участвующих в спецоперации, сообщил сегодня депутат Александр Хинштейн.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Госдумы 4 марта приняли закон о поправках в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы за распространение фейков о действиях российских военных, дискредитацию армии и призывы к санкциям против России.

Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России, следует из сообщения на сайте Кремля от 4 марта.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал принятие закона о фейках. "Закон защитит население от потока ложной информации, которая распространяется недоброжелателями, дезинформирует население, что несёт за собой неоправданное волнение", - написал сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Однако, по его мнению, закон необходимо дополнить. "В принятой редакции речь идёт о дезинформации, касающейся действий только лишь вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания", - отметил Кадыров. Он предложил депутатам доработать закон", - предложил Кадыров.

Депутаты доработают закон об ответственности за фейки о Вооруженных силах России, сообщил сегодня председатель комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн, отметив, что "генерал Кадыров поднял закономерный вопрос". Хинштейн указал, что подразделения Росгвардии активно участвуют в специальной военной операции. "Они обеспечивают общественный порядок на освобождённой территории, охраняют объекты инфраструктуры и жизнедеятельности, сопровождают колонны с гуманитарными грузами (...) В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции", - сообщил сегодня Хинштейн в своем Telegram-канале. Он также добавил, что закон был принят в первоначальной редакции, потому что "ВС РФ — главная составляющая операции".

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля, но Минобороны России впервые признало потери лишь 27 февраля, при этом не уточнив число погибших. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. 26 февраля, за день до сообщения Минобороны о потерях, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели военнослужащего из Дагестана. С 28 февраля о гибели земляков начали сообщать руководители и других регионов юга России. Подробнее об этом военном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Рамзану Кадырову в 2009 году было присвоено звание генерал-майора милиции, а в 2020 году Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора Росгвардии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографической справке.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".