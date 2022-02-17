Петиция за отставку Рамзана Кадырова стала маркером инакомыслия

17 февраля 2022, 18:50

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Популярность петиции за отставку Рамзана Кадырова существенно превысила популярность петиций за отставку Путина и других известных политиков, проанализировал "Кавказский узел". Петиция не приведет к отставке Кадырова, но способна донести до Кремля месседж о наличии в России инакомыслия, считает социолог Алексей Левинсон.

"Кавказский узел" писал, что московский оппозиционный политик Илья Яшин выступил с петицией за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни. Петиция, адресованная Путину, была опубликована 6 февраля на сайте Change.org, и уже к утру 8 февраля под ней подписались более 100 тысяч человек, а к 19.00 16 февраля февраля под ней было оставлено 218 056 подписей. На 18.30 сегодня петиция набрала 219 649 подписей. Темпы роста числа подписей под ней существенно замедлились, уже как минимум четыре дня они спадают каждые сутки.

Призыв отправить главу Чечни в отставку Илья Яшин в своей петиции обосновал в том числе угрозами руководства Чечни семье Янгулбаевых. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", – говорится в тексте петиции. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Петиции за отставку политиков в России не приводят к скорым отставкам

На сайте Change.Org и ранее публиковались петиции за отставку российских политиков разного уровня. Так, с 2017 по сегодняшний день там, судя по результатам поиска, опубликовано на менее 39 петиций за отставку президента России Владимира Путина. Под многими из них подписались лишь сотни человек, под некоторыми - лишь десятки. Наибольшую из них поддержку получила петиция "Отстранить Президента России Путина В​.​В. от занимаемой должности, с утратой доверия", опубликованная 21 июля 2020 года, она собрала 102 593 подписи.

Также с 2017 года на Change.Org опубликованы не менее 24 петиций с требованием отставки Дмитрия Медведева, бывшего главы правительства России. Так, в августе 2016 года была опубликована петиция за отставку Медведева, которая набрала 292 542 подписи. Эта петиция за сутки со момента публикации набрала свыше 160 тысяч подписей, сообщило 5 августа 2016 года агентство РБК. Медведев объявил об отставке 15 января 2020 года, после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, где говорилось о необходимости изменений в Конституцию.

Кроме этого, на сайте Change.Org публиковались петиции с требованием отставки губернаторов регионов и мэров крупных городов. Например, одна из петиций за отставку мэра Москвы Сергея Собянина была создана 8 июля 2016 года, неделю назад сбор подписей под ней был вновь открыт, следует из новостей компании. Эта петиция набрала к 18.30 мск 85 321 подпись. Вторая по популярности петиция за отставку Собянина набрала 29 154 подписи.

На сайте Change.Org есть также 13 петиций за отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, самая популярная из них опубликована 16 января, под ней подписались 38 303 человека. Есть также, к примеру, две петиции за отставку губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, более популярная из них была создана 8 марта 2016 года и набрала 1917 подписей.

На сегодняшний день в отставку не отправлен никто из перечисленных выше политиков, кроме Дмитрия Медведева, популярность петиции за отставку которого была сравнима с популярностью петиции за отставку Рамзана Кадырова. Впрочем, отставка Медведева случилась годами позже, чем была инициирована петиция. Таким образом, успешность в России петиций как способов добиться отставки политиков констатировать в целом не приходится.

Петиция Яшина призвана убедить Кремль в наличии оппонентов

Признать успешной кампанию Яшина по сбору подписей за отставку Кадырова можно будет только если Рамзан Кадыров будет отправлен в отставку, считает глава отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.

"Но, по-моему, надежд на это очень мало. Даже если бы Кадыров оказался в немилости у Путина, Путин не делает то, чего от него требуют его оппоненты. Это входит в его понятие о том, как надо управлять, что нельзя ни в коем случае поддаваться", - сказал Левинсон корреспонденту "Кавказского узла".

Положение Кадырова как в Чечне, так и внутри путинской структуры власти весьма прочное, отметил Левинсон. "Не думаю, что у Путина имеется в запасе такой человек, который способен удержать Чечню так же, как удерживает Кадыров", - пояснил социолог и добавил, что, "в какую бы сторону ни сместился вектор", в случае смены руководства Чечни легко ожидать неблагоприятного развития событий.

Роль такого рода воззваний - показать власти наличие оппонентов. Что есть такие не погасшие угли иного мнения. Того, что власти стараются уничтожить, но оно всё-таки живо

Кроме того, по мнению социолога, в российских элитах и в российском обществе в целом значительна доля тех, кто приветствует если не персонально Кадырова, то такой стиль управления. "Ряд регионов России, и в первую очередь Чечня, – это испытательные полигоны для вариантов политического управления. Эти варианты сначала опробуются на отдельном участке, а затем используются на федеральном уровне. И Чечня не раз выступала в качестве испытательного полигона. Люди, с которыми мы встречались на Северном Кавказе, сами ощущают, что оказались в такой роли", - пояснил Левинсон.

Эксперт считает, что адресатом кампании Яшина стала уже определившаяся группа общества, которая не питала симпатий к Кадырову уже задолго до петиции. "Я не думаю, что Яшин сейчас нашёл подходы к тем людям, которые думали, что Кадыров "ничего", а теперь поняли, что "плохо". Роль такого рода воззваний - показать власти наличие оппонентов. Что есть такие не погасшие угли иного мнения. Того, что власти стараются уничтожить, но оно всё-таки живо и есть. Это в настоящее время и есть задача оппозиции – внутренней и в эмиграции. Оппозиция не думает, что она может сейчас изменить характер власти. Но она может показать, что она жива", - сказал Левинсон.

9 февраля помощник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб под хэштегом #ЯпехотинецКадырова, который стал ответом на петицию Яшина. Число публикаций с этим хэштегом в аккаунтах чеченских чиновников, силовиков и госучреждений к 18.30 мск 17 февраля достигло 493. В Instagram также публикуются и посты под схожими хэштегами, например, под хэштегом #пехотинецкадырова к 18.30 мск 17 февраля опубликовано шесть постов, под хэштегом #пехотинецкадыров - два поста.

Участникам флэшмоба #ЯпехотинецКадырова, который сейчас проходит в Instagram в ответ на петицию Яшина, немаловажно продемонстрировать свою лояльность власти. "Но также, и даже это более важно, они показывают обществу: мы такие, как Кадыров, и есть сейчас те, кто правит страной. То есть утверждают себя и хотят внушить страх врагам. Кадырова же петиция не столько беспокоит, сколько даёт повод показать себя", - считает социолог.

"Такого рода кампании сами по себе не уникальны и в последующем их будет больше. При этом проявления лояльности будут выше цениться", - подытожил Алексей Левинсон.