Рост числа подписей под петицией за отставку Кадырова замедлился

16 февраля 2022, 19:22

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Темпы роста числа подписей под петицией за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни существенно замедлились в сравнении с первыми днями после публикации этой петиции, проанализировал "Кавказский узел".

"Кавказский узел" писал, что московский оппозиционный политик Илья Яшин выступил с петицией за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни. Петиция, адресованная Путину, была опубликована 6 февраля на сайте Change.org, и уже к утру 8 февраля под ней подписались более 100 тысяч человек, а к 12 февраля под ней было оставлено свыше 200 тысяч подписей.

Призыв отправить главу Чечни в отставку Илья Яшин в своей петиции обосновал в том числе угрозами руководства Чечни семье Янгулбаевых. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", – говорится в тексте петиции. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

В первые дни после публикации петиции число подписей росло очень активно. Так, к 14.20 мск 7 февраля, за 18 часов с момента публикации, под петицией подписались 21 957 человек. Уже спустя девять часов, к 23.50 мск 7 февраля число подписей под петицией выросло на 59 533, достигнув 81 490. А к 10.00 мск 8 февраля петиция набрала 101 588 подписей, то есть за 19 часов под ней подписались 20 098 человек.

В последние же несколько дней рост числа подписей под петицией существенно замедлился. Так, к 23.00 мск 14 февраля за сутки число подписей под петицией выросло на 3307, достигнув 213 307. За следующие сутки, к 23.50 мск 15 февраля, прибавилось 2928 подписей, их общее число достигло 216 235. К 19.00 мск 16 февраля под петицией оставлено 218 056 подписей, таким образом, за последние 20 часов число подписей выросло на 1821.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 февраля заявил, что Кремль не воспринимает всерьез эту петицию, мотивируя это обезличенностью голосования и возможностью накруток. Кремль одобряет политику Рамзана Кадырова в Чечне и не отправит его в отставку, несмотря на популярность петиции Ильи Яшина, указали 7 февраля опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

“Кавказский узел” также писал, что 9 февраля помощник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб под хэштегом #ЯпехотинецКадырова, который стал ответом на петицию Яшина. Число публикаций с этим хэштегом в аккаунтах чеченских чиновников, силовиков и госучреждений к 19.00 мск 16 февраля достигло 488. В Instagram также публикуются и посты под схожими хэштегами, например, под хэштегом #пехотинецкадырова к 19.00 мск 16 февраля опубликовано шесть постов

Рамзан Кадыров неоднократно называл себя "пехотинцем Путина". Так, в апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. 28 мая 2021 года он вновь повторил, что является "пехотинцем Путина", а в июне 2021 года на встрече с президентом заверил Путина в готовности выполнить любой его приказ. "Как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", – сказал Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров возглавляет республику с 2007 года, причем первые два срока в должности его утверждал парламент. В 2016 году выборы главы Чечни проходили прямым голосованием, по официальным данным, Кадырова поддержали 97% избирателей. В 2021 году Кадыров, по данным ЦИК, набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов. Победа Кадырова с почти стопроцентным результатом абсолютно неправдоподобна, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.