Почти на 3000 выросло за сутки число подписей под петицией за отставку Кадырова

15 февраля 2022, 23:50

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Электронная петиция к Владимиру Путину с требованием отставки главы Чечни набрала более 216 000 подписей, число подписантов за последние сутки выросло на 2928.

Как писал "Кавказский узел", петицию, адресованную Владимиру Путину, 6 февраля на сайте Change.org опубликовал московский оппозиционный политик Илья Яшин. К 23.00 мск 14 февраля петиция, озаглавленная "Кадырова – в отставку!", набрала 213 307 подписей. То, что петицию за короткий срок подписало такое большое количество людей, подтверждает, что общественное внимание приковано к ситуации в Чечне, прокомментировала политолог Екатерина Шульман.

Призыв отправить главу Чечни в отставку Илья Яшин в своей петиции обосновал в том числе угрозами руководства Чечни семье Янгулбаевых. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", – говорится в тексте петиции. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

К 23.00 мск 15 февраля петиция за отставку Кадырова набрала 216 235 подписей. Таким образом, за сутки число подписей под ней выросло на 2928. Комментарии под петицией скрыты.

Голоса под петицией могут быть накручены ботами, поэтому Кремль не относится к ней серьезно, заявил 7 февраля пресс-секретарь президента. Однако опрошенные "Кавказским узлом" социологи не согласились с этим, отметив, что голосующие на Change.org за петицию об отставке Кадырова - это люди, которые в курсе событий, происходящих в Чечне, а также сторонники Яшина. Также, по их мнению, скандал с Янгулбаевыми и требование отставки Рамзана Кадырова не отразились на рейтинге главы Чечни. Кремль одобряет политику Кадырова в Чечне и не отправит его в отставку, несмотря на популярность петиции, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, 9 февраля помощник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб под хэштегом #ЯпехотинецКадырова, который стал ответом на петицию Яшина. Число публикаций с этим хэштегом в аккаунтах чеченских чиновников, силовиков и госучреждений к 23.00 мск 15 февраля достигло 485.

Рамзан Кадыров неоднократно называл себя "пехотинцем Путина". Так, в апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. 28 мая 2021 года он вновь повторил, что является "пехотинцем Путина", а в июне 2021 года на встрече с президентом заверил Путина в готовности выполнить любой его приказ . "Как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", – сказал Рамзан Кадыров.

Стоит отметить, что в Instagram также публикуются посты и под другими схожими хэштегами, например, #пехотинецкадырова. А некоторые пользователи соцсети изменили описания своих страниц на "Пехотинец КРА" (КРА - Кадыров Рамзан Ахматович).

Ранее, на фоне скандала с семьей Янгулбаевых Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым в Москве, о чем стало известно в ночь на 3 февраля. Встреча состоялось, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь Путина заверил, что таких планов нет. Позднее Песков сообщил, что одной из тем, которая обсуждалась во время встречи Путина и Кадырова в Кремле, была работа правоохранительных органов. Встреча Путина с Кадыровым выглядит, как попытка Кремля мягко исправить главу региона, но на устойчивости позиций Кадырова это не скажется, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".