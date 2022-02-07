Политологи исключили отставку Кадырова из-за петиции

07 февраля 2022, 23:59

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Кремль одобряет политику Рамзана Кадырова в Чечне и не отправит его в отставку, несмотря на популярность петиции московского оппозиционного политика Ильи Яшина, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", московский оппозиционный политик Илья Яшин опубликовал на сайте Change.Org петицию к президенту России с требованием отставки Рамзана Кадырова с должности главы Чечни, за 18 часов с момента публикации под ней подписалось более 20 тысяч человек. Голоса могут быть накручены ботами, поэтому Кремль не относится серьезно к этой петиции, указал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Петиция появилась на фоне скандала, вызванного угрозами властей Чечни семье Янгулбаевых, правозащитникам и журналистам. 22 января Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. Также он обвинил главу "Комитета против пыток"* Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину в пособничестве терроризму. 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. 4 февраля глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев выступил с обращением к живущим в Европе чеченцам, в котором призвал их "отрубить головы" Янгулбаевым и привезти их в республику. С чего начинался конфликт Кадырова с Янгулбаевыми, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Петиция продиктована поведением самого Рамзана Кадырова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Илья Яшин. «То, что происходит в последний месяц, выходит за рамки разумного. Речь идет в том числе и о семье Янгулбаева. Это демонстрирует, что ни у полиции, ни у ФСБ нет механизмов влияния на Кадырова. Никто не в состоянии призвать его к порядку. В таком случае это должно делать общество, показать ему, что так себя вести в России нельзя», - пояснил он.

Политик считает, что для общества важно привлечь внимание к тому, что происходит в Чечне. «Самое важное – продемонстрировать массовое недовольство. Я думаю, что в России есть табу на критику Кадырова, потому что придется извиняться [...] Запугивают, чтобы молчали миллионы. Побороть это можно только тогда, когда сотни людей заявят – мы не боимся, не можете же вы всем головы отрезать, запугать, закошмарить», - сказал Яшин.

Свою акцию политик считает успешной. «56 тысяч подписей за сутки! Это позволяет продемонстрировать Кадырову, что неприемлемыми его слова и действия считают не только нескольких правозащитников, журналистов и московская интеллигенция, но и значительная часть российского общества. А скорее всего – большинство россиян», - сказал Яшин.

Он уверен, что жители России не поддерживают Кадырова и методы его работы на посту главы Чечни. «Вряд ли кто-то из россиян может оправдывать отрезание голов […] Россияне хотят жить в 21 веке, в нормальной цивилизованной стране, а не в стране, где падишах обещает резать головы», - сказал Яшин.

Политик уверен, что в Кремле следят за петицией. «Кремль говорит, что не воспринимает петицию всерьез […] Но очевидно, что если есть реакция, то власти еще как воспринимают ее всерьез. Если бы их петиция не волновала, то комментариев не было бы вообще. Песков не комментирует все новости подряд, но данную петицию прокомментировал – очевидно, что ситуация отслеживается», - полагает Яшин.

По данным на 23.50 мск сегодня петицию "Кадырова — в отставку!" на сайте Change.org подписали 81 490 человек.

Политологи усомнились в реакции Кремля на петицию

Повлиять на судьбу Кадырова петиция не сможет даже при условии ее рассмотрения, считает политолог Дмитрий Орешкин. Федеральная власть не станет обращать внимание на петицию, потому что она касается Кадырова и потому что власть не считает Change.org весомой площадкой, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Реакции Кремля ждать не стоит. Песков уже сказал, что Change.org – непрозрачная модель, где голосуют боты. В Кремле не рассматриваются данные петиции», - отметил Орешкин.

Откликаться на петицию Яшина власти не станут, предположил он. «Дело не в Яшине, не в персоне. Если я, допустим, выставил петицию, то и на нее реакции бы не последовало. Петиция касается Кадырова […] И поэтому федеральная власть будет игнорировать петицию – им проблем не надо, тема будет замалчиваться, убираться из информационного поля. Опровергать, негодовать, говорить, что происки Запада, не станут. И, с точки зрения власти, правильно сделают», - сказал Орешкин.

Позиция Яшина вызывает уважение, но вряд ли петиция возымеет смысл, так как юридических оснований для отставки Кадырова нет, считает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. «Интересна реакция самого Кадырова, а не Кремля», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Петиция может сыграть в пользу Кадырова, предположил Малашенко. «Кадыров всегда будет напоминать, что его митинг собрал 400 тысяч (человек), а петиция куда меньше (подписей). В итоге она обернется в пользу Рамзана. Да, Яшин поступил красиво, но для политика это не лучший ход», - сказал Малашенко.

2 февраля жители Чечни вышли на митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством республики озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи.

Петиция, несмотря на большое число подписчиков, преследует цель пиара самого Яшина, считает заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Яшин, покинув пост главы Красносельского района Москвы, своей петицией показывает, что остается в политике. В Москве будет новая избирательная компания, Яшин в каком-либо статусе примет в ней участие. Думаю, что заявление связано с этим», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что петиция - это заявление Яшина как политика. "Яшин показывает, что никуда не уходит. Заявление, скорее, не против Кадырова, потому что его судьба абсолютно не зависит от Яшина. Оно связано с политическими амбициями Яшина", - считает Макаркин.

В Кремле одобрительно относятся к деятельности Кадырова, указал спикер. «Для Кремля Кадыров – человек, который обеспечивает порядок в Чечне. Он может призвать на митинг большое число людей местных жителей, и показывает таким образом свои возможности. И трогать его никто не будет. И все, что связно с отставкой Кадырова, воспринимается в Кремле негативно. Было бы странно, если бы на петицию Яшина из Кремля последовала позитивная реакция», - отметил Макаркин.

Автор комментария lacy # под публикацией "Кавказского узла" "Неделя с 31 января по 6 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе" упомянул петицию Ильи Яшина. "Яшин станет следующей мишенью для Кадырова и его окружения. Остается гадать, объявит ли глава Чечни Илью Яшина "террористом", как недавно главу "Комитета против пыток"* Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину или придумает что-то другое", - написал он сегодня.

Напомним, Рамзан Кадыров возглавляет республику более 14 лет, причем первые два срока в должности его утверждал парламент. В 2016 году выборы главы Чечни проходили прямым голосованием, по официальным данным, Кадырова поддержали 97% избирателей. В 2021 году Кадыров, по данным ЦИК, набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов. Победа Кадырова с почти стопроцентным результатом абсолютно неправдоподобна, считают правозащитница Светлана Ганнушкина, политолог Алексей Малашенко и координатор "Голоса"** Виталий Аверин.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне скандал с семье Янгулбаевымх президент России провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Москве, о чем стало известно в ночь на 3 февраля. Встреча состоялось, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь Путина заверил, что таких планов нет. Песков сообщил, что одной из тем, которая обсуждалась во время встречи Путина и Кадырова в Кремле, была работа правоохранительных органов. Встреча Путина с Кадыровым выглядит, как попытка Кремля мягко исправить главу региона, но на устойчивости позиций Кадырова это не скажется, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.