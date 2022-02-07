Кремль отказался принимать всерьез петицию за отставку Кадырова

07 февраля 2022, 14:20

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Московский оппозиционный политик Илья Яшин опубликовал на сайте Change.Org петицию к президенту России с требованием отставки Рамзана Кадырова с должности главы Чечни, за 18 часов с момента публикации под ней подписались более 20 тысяч человек. Голоса могут быть накручены ботами, поэтому Кремль не относится серьезно к этой петиции, указал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", на фоне скандала, вызванного угрозами властей Чечни семье Янгулбаевых, правозащитникам и журналистам, президент России провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Москве, о чем стало известно в ночь на 3 февраля. Встреча состоялось, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь Путина заверил, что таких планов нет. Песков сообщил, что одной из тем, которая обсуждалась во время встречи Путина и Кадырова в Кремле, была работа правоохранительных органов. Встреча Путина с Кадыровым выглядит, как попытка Кремля мягко исправить главу региона, но на устойчивости позиций Кадырова это не скажется, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Рамзан Кадыров возглавляет республику более 14 лет, причем первые два срока в должности его утверждал парламент. В 2016 году выборы главы Чечни проходили прямым голосованием, по официальным данным, Кадырова поддержали 97% избирателей. В 2021 году Кадыров, по данным ЦИК, набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов. Победа Кадырова с почти стопроцентным результатом абсолютно неправдоподобна, считают правозащитница Светлана Ганнушкина, политолог Алексей Малашенко и координатор "Голоса"* Виталий Аверин.

Кремль не воспринимает петицию об отставке Кадырова, опубликованную на сайте Change.Org, всерьез, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", - привело его слова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента следят за реакцией чеченского руководства на разговор президента страны с главой республики, который состоялся на прошлой неделе. "Безусловно, все, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России далее тщательно отслеживается различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами", - процитировало его агентство.

Российский оппозиционный политик Илья Яшин опубликовал 6 февраля на сайте Change.org петицию к президенту России с требованием отправить в отставку главу Чечни. "Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику уже 15 лет. За это время он превратил регион в обособленное государство внутри РФ. В Чечне действуют свои порядки, а российские законы по сути не работают. Кадыров сформировал в Чечне региональную армию, которая лояльна лично ему", - говорится в тексте.

22 января Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. Также он обвинил главу "Комитета против пыток"* Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину в пособничестве терроризму. 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. 4 февраля глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев выступил с обращением к живущим в Европе чеченцам, в котором призвал их "отрубить головы" Янгулбаевым и привезти их в республику.

Яшин напомнил об угрозах главы Чечни и руководства республики, которые прозвучали а последние недели. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", - говорится в тексте петиции.

В петиции также говорится об экономическом положении в Чечне. "Кадыров публично признает, что так и не смог решить экономические проблемы республики. По его словам, без федеральных дотаций Чечня "не продержится и трех месяцев". Очевидно, что Рамзан Кадыров не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим", - резюмировал автор петиции.

24 января во время прямого эфира с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что правительство России выделяет 300 млрд рублей в год на содержание республики. Чечня "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра, отметил он. Из 375 миллиардов рублей в 2021 году лишь 140 относятся к консолидированному бюджету Чечни, остальные средства были направлены на содержание в республике отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и Фонда ОМС, пояснил позднее Кадыров. Опрошенные "Кавказским узлом" экономисты назвали запутанным заявление Кадырова о бюджете Чечни. Данные о том, насколько бюджетные траты Чечни обеспечены ее собственными налоговыми доходами, фактически засекречены, отметил Сергей Жаворонков.

В петиции содержится требование к президенту России "подписать указ об увольнении" Кадырова "с поста главы Чеченской республики".

За 18 часов с момента публикации, на 14.19 мск, петиция набрала 21 957 подписей. "Так больше продолжаться не может, когда губернаторы открыто угрожают отрезанием голов", - прокомментировала своб подпись Людмила К. "Нас много, Кадыров! И мы против таких губернаторов. Кадырова в отставку!", - написала Марина Маринина. "Я подписываюсь, потому что согласна со словами И. Яшина. Конституцию должны соблюдать все", - указала Сусанна Волкова.

С чего начинался конфликт Кадырова с Янгулбаевыми, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке «Кавказского узла» «Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова».