Социологи оценили успех петиции за отставку Кадырова

14 февраля 2022, 23:05

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Скандал с Янгулбаевыми и требование отставки Рамзана Кадырова не отразились на рейтинге главы Чечни, считают социологи Дмитрий Рогозин и Игорь Селезнёв. Петицию на Change.org за короткий срок подписали более 200 тысяч голосов и это подтверждает, что общественное внимание приковано к ситуации в Чечне, заметила политолог Екатерина Шульман.

Как писал "Кавказский узел", петицию, адресованную Владимиру Путину, 6 февраля на сайте Change.org опубликовал московский оппозиционный политик Илья Яшин. Голоса под петицией могут быть накручены ботами, поэтому Кремль не относится к ней серьезно, заявил 7 февраля пресс-секретарь президента. Кремль одобряет политику Кадырова в Чечне и не отправит его в отставку, несмотря на популярность петиции Яшина, указали в опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Призыв отправить главу Чечни в отставку Илья Яшин в своей петиции обосновал, в том числе угрозами руководства Чечни семье Янгулбаевых. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", – говорится в тексте петиции. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

К 22.19 мск 13 февраля петиция, озаглавленная "Кадырова - в отставку!", набрала 210 000 подписей. За сутки, к 23.00 мск 14 февраля, число подписей под этой петицией увеличилось на 3307 и составило 213 307. 9 февраля помощник главы Чечни Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб под хэштегом #ЯпехотинецКадырова. За сутки число публикаций с этим хэштегом в аккаунтах чеченских чиновников, силовиков и госучреждений увеличилось на 8 и достигло 481.

Рамзан Кадыров неоднократно называл себя "пехотинцем Путина". Так, в апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. 28 мая 2021 года он вновь повторил, что является "пехотинцем Путина", а в июне 2021 года на встрече с президентом заверил Путина в готовности выполнить любой его приказ. "Как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", – сказал Рамзан Кадыров.

На рейтинге Кадырова скандал с Янгулбаевыми не отразился

События, связанные с преследованием и угрозами кадыровцев Янгулбаевым почти ничего не добавили к восприятию образа Рамзана Кадырова и его рейтингу в глазах общественности, считает старший научный сотрудник Институт социологии РАН Дмитрий Рогозин.

«Не нужно отсылаться к этим событиям, которые прошли по локальным СМИ. Достаточно посмотреть на Инстаграм Кадырова (от имени Кадырова ведутся публикации на странице Instagram-аккаунта ya_pomoshnik_kra_95 – прим. «Кавказского узла»). Там всё есть. И этот ряд событий не добавляет ничего нового по сравнению с тем, что на протяжении многих лет демонстрирует сам Кадыров», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Рогозин.

Поэтому, указал он, несмотря на «яркость» скандала вокруг Янгулбаевых нельзя утверждать, что нынешние события как-то меняют медийное лицо Кадырова и его соратников. «Этот скандал не создаёт новой сенсации. Он не создаёт нового образа. Мол, мы думали, что этот человек такой, а вот открылась его новая сторона, новая ипостась. Нет, ничего нового не открылось», - считает социолог.

Он не сомневается, что наберётся столько людей, которые голосовали на Change.org за петицию об отставке Кадырова. «Конечно, на этом сайте специфическая группа людей. Она не то, чтобы протестная, сколько более мобильная. Это люди, как правило, с высшим образованием, читающие на иностранных языках, работающие в интеллектуальной сфере, проживающие в основном в городах-миллионниках и т.д. Но и для этого сайта такое количество проголосовавших редкость. Тем более это число набралось мгновенно, уже через день было около 100 тысяч (обращение к Путину с призывом к отставке Рамзана Кадырова с должности главы Чечни на сайте Change.org набрало 101 588 подписей в 10.10 мск 8 февраля – прим. «Кавказского узла»). При этом нет оснований считать, что это боты», - отметил Рогозин.

Но, полагает он, надо отдавать отчёт, что и уже собранные более 210 тысяч подписей под петицией – «это капля в море». «В целом требования и возмущения подписавших петицию не отражают требования россиян, которые занимают другую позицию. Нельзя сказать, что Кадыров у россиян занимает первые позиции по рейтингу популярности. Но и нельзя сказать, что его персона вызывает бурный протест. Поскольку средний россиянин не подписывается на паблики [с анализом ситуации в Чечне], и поэтому по большому счёту не в курсе событий, происходящих в Чечне. Подписи на Change.org под петицией условно можно назвать «аудиторией Новой газеты», - резюмировал Рогозин.

Ведущий научный сотрудник Института социально-политических Федерального научно-исследовательского социологического центра (ИСПИ ФНИСЦ) РАН Игорь Селезнёв также считает, что из-за скандала вокруг преследования Янгулбаевых сенсации не произошло, и на рейтинге Кадырова этот скандал никак особенно не отразится.

«Если брать рейтинг Кадырова внутри Чеченской республики, то там, как известно, прошёл митинг в поддержку действий главы республики. Можно, конечно, предположить, что это управляемый процесс с помощью административного ресурса. А в федеральном масштабе во взгляде на Кадырова, наверно, сохранился статус-кво. Все те, кто к Кадырову относился с подозрением, как к политической фигуре, укрепились в своих мнениях. А те, кто видел в Кадырове позитивный момент, в том числе из-за того, что он говорит и делает то, что не всегда могут позволить себе руководители его уровня, наоборот, обрадовались», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Селезнёв.

2 февраля жители Чечни вышли на митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством республики озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи.

Но, по мнению Селезнёва, сам скандал вокруг Янгулбаевых свидетельствует, что общество в Чечне достаточно сегментировано. «Всё-таки бывший судья Янгулбаев, представитель политической элиты, обозначил свою позицию, на которую была такая болезненная реакция», - указал он.

При этом, по мнению Селезнва, лично глава Чечни выбирает выражения для своих публичных заявлений. «Даже когда он бывает разгневан, то, что выходит в печатном виде, в качестве интернет-заявлений, обычно очень взвешенно. А вот люди из его окружения могут сказать и лишнее. Видимо, на таком уровне у них принято общаться», - предположил он.

После того, как чеченские силовики 20 января вывезли Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню, Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов, а ряд чеченских чиновников и силовиков высказали угрозы в адрес их семьи. Особый резонанс вызвали слова депутата Госдумы и советника главы Чечни Адама Делимханова, который на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. Обещание "отрезать головы" вместе с объявлением кровной мести – это реальная угроза убийством, предположил Абубакар Янгулбаев. Аналогичное мнение ранее высказали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники. После митинга в Грозном 2 февраля состоялась встреча Кадырова с Путиным. Члены команды Кадырова впредь не намерены давать журналистам комментарии относительно ситуации с его критиками и не будут реагировать на высказывания находящихся за границей противников властей региона, заявил 8 февраля министр информации Чечни Ахмед Дудаев.

Видимо встреча с президентом и происходила ради наставления Кадырова, чтобы он призвал быть аккуратней в выражениях своих соратников, считает социолог. «И возможно здесь необходимо было модерирование со стороны. На встрече Путина с Кадыровым и состоялось модерирование. Вероятно, ему сказали быть осторожным. Передать своим, чтобы соблюдали законность на уровне высказываний», - полагает Селезнёв

Он не берётся судить о механизме того, как подсчитывались голоса на Change.org по петиции за отставку Кадырова, но сомневается в правовых последствиях. «Нет ли на Change.org возможности накрутить голоса, чтобы какому-то деятелю словить хайп? Не настолько важен сам Кадыров в этом случае, сколько, что существует Яшин, который ничего не боится. Эта петиция показывает некое число потенциальных сторонников Яшина, нежели потенциальных противников Кадырова», - считает Селезнёв.

Число подписантов петиции за отставку Кадырова подтверждает общественное внимание к ситуации

Политолог Екатерина Шульман, в свою очередь, сообщила, что Change.org самая популярная платформа для подачи петиций в России, и самая при этом результативная.

«В разделе «Победы» на этом сайте можно посмотреть, в каком случае и количестве петиции помогли решить проблему. Петиции с Change.org могут распечатываться и отдаваться в релевантные органы власти как обращения граждан», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Шульман сомневается в необходимости накрутки голосов за петицию с требованием отправить в отставку Кадырова. «На Change.org регистрация происходит по адресу электронной почты, но с одного IP-адреса зарегистрироваться можно только однократно. Не буду рассуждать, можно ли накрутить. Наверно техническая возможность есть. Например, такое возможно было на государственном сайте regulation.gov.ru, в котором публикуются для общественного обсуждения проекты нормативных актов исполнительных органов власти РФ. Даже если делать накрутки, нужно иметь какую-то цель. Фальсифицировать то голосование, которое не имеет значения, бессмысленно. Видимо, проблема эта имеет значение. Но из этого не следует, что то, о чём люди просят, непременно случается, но, по крайней мере, это становится публичной проблемой», - рассказала Шульман.

По её словам, психологический рубеж на Change.org – 100 тысяч подписей. «Больше 100 тысяч подписей набрали очень немного петиций, и большинство из них носит не политический, а экологический характер. Политические петиции не так часто набирают более 100 тысяч. А считанные единицы набирают больше 200 тысяч голосов. Это означает, что проблема как минимум привлекает массовое общественное внимание», - отметила Шульман.

В петиции за отставку Кадырову важно не столько число голосов, сколько темпы их набора, указала она. «Мне кажется необычным скорость набора голосов. Например, петиция против поправок в Конституцию набрала 250 тысяч голосов, но за гораздо дольший срок. Есть ощущение, что имеется большая общественная энергия, которая не находит себе выхода. И она пытается выразить себя, как кажется людям, таким относительно безопасным способом», - подытожила Шульман.

Петиция за отставку Кадырова определяется порталом Change.org, по данным на 21.35 мск 14 февраля, первой в списке популярных. В этом же списке в числе петиций, собравших за последнее время более 100 тысяч подписей, значатся следующие петиции: «Кожуховский муриципальный приют хотят перенести на свалку! Собаки — не мусор!» (за два месяца 119 938 подписей), «Просим прекратить уголовное преследование Юрия Хованского» (131 007 подписей за два месяца), «Освободите 69-летнего профессора Валерия Голубкина, обвиняемого в госизмене!» (117 395 подписей за два месяца), петиция в поддержку "Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" (организации внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, суды приняли решения об их ликвидации, эти решения обжалованы) «Руки прочь от «Мемориала»!» (143 428 подписей за три месяца).

Отметим, что в России с 2013 года действует интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан страны «Российская общественная инициатива» (РОИ), организаторы которого определили 100 тысяч голосов как условие для направления заявленной инициативы на рассмотрение в федеральные органы власти и органы власти субъектов России. Как указано на сайте РОИ, инициативы защищены от накрутки голосов, так как интернет-ресурс функционирует с применением единой системы авторизации и аутентификации: один человек – один голос. Чтобы подать инициативу или проголосовать за уже опубликованную на сайте РОИ инициативу, необходимо быть гражданином России старше 18 лет и иметь регистрацию на портале «Госуслуг».

Согласно информации на сайте РОИ, всего за время существования проекта было размещено 19860 инициатив. По 40 из них приняты решения, но более 100 тысяч голосов набрала лишь 21. Причем из этих 21 инициатив только по двум решение положительное. Больше всего - 103771 голос – у инициативы «5 шагов: как поддержать граждан России и её экономику», голосование по которой завершилось в мае 2020 года. Следующие две наиболее популярные по числу собранных голосов инициативы - против повышения пенсионного возраста собрали 102800 голосов и 102185 голосов. По эти трем инициативам было принято отрицательное решение.