Число подписей под петицией за отставку Кадырова превысило 100 тысяч

08 февраля 2022, 10:12

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Обращение к Владимиру Путину с призывом к отставке Рамзана Кадырова с должности главы Чечни набрало на сайте Change.org 101 588 подписей.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля московский оппозиционный политик Илья Яшин опубликовал на сайте Change.org петицию к президенту России с требованием отставки Рамзана Кадырова с должности главы Чечни. За первые 18 часов с момента публикации петиция набрала более 20 тысяч подписей. Голоса могут быть накручены ботами, поэтому Кремль не относится серьезно к этой петиции, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В своей петиции Яшин напомнил в том числе об угрозах руководства Чечни семье Янгулбаевых. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", - говорится в тексте петиции. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Петиция, размещенная на Change.org и озаглавленная "Кадырова - в отставку!", сегодня набрала 100 тысяч подписей. К 10.10 мск под ней опубликовано 101 588 подписей.

Авторы некоторых подписей пояснили в комментариях, почему поддержали Илью Яшина. "Это моя страна. Никто не имеет права в ней безнаказанно угрожать убийством другим людям", - написал, в частности, Arthur Yudaev.

"Хочу, чтобы закон был для всех одинаков на всей территории России независимо от местных традиций", - высказал пожелание Роман Воеводин.

"Песков говорит, что мы "обезличенные боты". У нас есть имена. У нас есть мнение, которым мы не торгуем", - написала Ольга Константинова.

Кремль одобряет политику Рамзана Кадырова в Чечне и не отправит его в отставку, несмотря на популярность петиции Ильи Яшина, указали 7 февраля опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, Рамзан Кадыров возглавляет республику с 2007 года, причем первые два срока в должности его утверждал парламент. В 2016 году выборы главы Чечни проходили прямым голосованием, по официальным данным, Кадырова поддержали 97% избирателей. В 2021 году Кадыров, по данным ЦИК, набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов. Победа Кадырова с почти стопроцентным результатом абсолютно неправдоподобна, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

На фоне скандала с семьей Янгулбаевых президент России провел встречу с Рамзаном Кадыровым в Москве, о чем стало известно в ночь на 3 февраля. Встреча состоялось, несмотря на то что ранее пресс-секретарь Путина заверил, что таких планов нет. Позднее Песков сообщил, что одной из тем, которая обсуждалась во время встречи Путина и Кадырова в Кремле, была работа правоохранительных органов. Встреча Путина с Кадыровым выглядит, как попытка Кремля мягко исправить главу региона, но на устойчивости позиций Кадырова это не скажется, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".