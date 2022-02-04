Песков назвал кровную месть в Чечне противоречащей законам России

04 февраля 2022, 13:49

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Традиция кровной мести не соответствует законам России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне скандала, связанного с угрозами властей Чечни семье Янгулбаевых.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 февраля стало известно, что Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым в Москве, хотя ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что такой встречи не планируется. Кадыров приехал в Кремль на фоне скандала, вызванного угрозами властей Чечни семье Янгулбаевых, правозащитникам и журналистам. Позднее Дмитрий Песков сообщил, что на встрече обсуждались экономические вопросы и "темы, связанные с работой правоохранительных органов". Встреча Путина с Кадыровым выглядит как попытка Кремля мягко исправить главу региона, но на устойчивости позиций Кадырова это не скажется, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. Дмитрий Песков заявил, что оценку этим словам должен дать думский комитет по этике. Однако ранее первый зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев указал, что угрозы Делимханова должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Аналогичное мнение высказали депутат Госдумы Вячеслав Мархаев и глава думской фракции партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

Кровная месть, будучи традицией в Чечне, не соответствует законам России, заявил сегодня Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать практику трансляции в чеченских СМИ угроз кровной мести. "Это вопрос традиционный для этого региона, но эта традиция не коррелируется с законодательством РФ. В этом, наверное, специфика", - приводит ответ Пескова ТАСС.

При этом Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, как в Кремле видят разрешение этого противоречия. "Не могу вам сказать. Единственное, что, конечно, верховенство закона - это является основным тезисом в данной ситуации", - цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Кровная месть - обычай, который состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным. На Северном Кавказе принцип кровной мести не стал частью истории, а по-прежнему продолжает действовать как актуальный социальный механизм, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Напомним, 2 февраля на митинге в центре Грозного его участники вслед за руководством республики озвучили проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 тысяч человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи. Митинг был нужен Кадырову, чтобы подкрепить свою вражду с Янгулбаевыми "позицией народа" и продемонстрировать Кремлю на фоне критики от правозащитников, что чеченские власти хорошо контролируют ситуацию в республике, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Ранее Дмитрий Песков дипломатично отреагировал на угрозы Кадырова в адрес Янгулбаевых, назвав их "личным мнением", и посоветовал адресатам угроз обратиться в правоохранительные органы, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".