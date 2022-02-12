12 февраля 2022, 02:04

Число подписантов петиции за отставку Кадырова превысило 200 тысяч

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Электронная петиция к Владимиру Путину с требованием отставки главы Чечни за неделю набрала более 200 тысяч подписей. Число публикаций с хэштегом #ЯпехотинецКадырова в рамках ответного флешмоба в поддержку главы республики за день составило немногим более 400.

Как писал "Кавказский узел", к 18.30 мск 11 февраля число подписей под петицией за отставку Кадырова на сайте Change.Org достигло 198 304. В рамках запущенного помощником главы Чечни флэшмоба в поддержку Кадырова в соцсети Instagram появилось около 400 публикаций с хэштегом #ЯпехотинецКадырова.

Петицию, адресованную Владимиру Путину, 6 февраля на сайте Change.org опубликовал московский оппозиционный политик Илья Яшин. Голоса под петицией могут быть накручены ботами, поэтому Кремль не относится к ней серьезно, заявил 7 февраля пресс-секретарь президента. Кремль одобряет политику Кадырова в Чечне и не отправит его в отставку, несмотря на популярность петиции Яшина, указали в опрошенные "Кавказским узлом" политологи. В ответ на петицию Яшина  помощник Рамзана Кадырова Умар Даудов 9 февраля запустил в Instagram флешмоб под хэштегом #ЯпехотинецКадырова.

К 01.50 мск 12 февраля петиция, озаглавленная "Кадырова - в отставку!", набрала 201 223 подписи. По состоянию на 1.50 мск комментарии под петицией скрыты. На их месте размещена ссылка на публикацию издания "Собеседник" от 8 сентября, в которой политолог Екатерина Шульман отмечает, что сбор подписей за отставку Кадырова идет очень высокими темпами.

"Политолог Екатерина Шульман отметила, что подписи за отставку Рамзана Кадырова под петицией Ильи Яшина собираются с очень высоким темпом. Шульман отмечает, что Кремль старается дистанцироваться от заявлений Кадырова и Делимханова. По её словам, Путин хотели скрыть факт встречи с главой Чечни, но Рамзану было важно публично об этом рассказать", -  написал политик.

В свою очередь, число публикаций с хэштегом #ЯпехотинецКадырова в соцсети Instagram, по данным на 1.40 мск 12 февраля, возросло до 428.

Яшин в своей петиции напомнил, в том числе об угрозах руководства Чечни семье Янгулбаевых. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", - говорится в тексте петиции. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Напомним, на фоне скандала с семьей Янгулбаевых Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым в Москве, о чем стало известно в ночь на 3 февраля. Встреча состоялось, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь Путина заверил, что таких планов нет. Позднее Песков сообщил, что одной из тем, которая обсуждалась во время встречи Путина и Кадырова в Кремле, была работа правоохранительных органов. Встреча Путина с Кадыровым выглядит, как попытка Кремля мягко исправить главу региона, но на устойчивости позиций Кадырова это не скажется, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

Примечание:

"Песков назвал кровную месть в Чечне противоречащей законам России", "Кадыров побил собственный рекорд на выборах", "Сайди Янгулбаев упрекнул Кремль в бездействии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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