Аналитики указали на особенность подготовки чеченских бойцов

21 марта 2022, 11:00

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Чеченские росгвардейцы отличаются от обычных силовиков уровнем подготовки, но ее все же недостаточно для участия в боевых действиях, так как опыт борьбы с терроризмом на Кавказе неприменим в спецоперации на Украине, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта командир батальона "Восток" МВД Донецкой народной республики Александр Ходаковский раскритиковал чеченских бойцов за плохую подготовку. По его словам чеченские силовики, прибывшие для участия в боевых действиях в Мариуполе, собраны из подразделений вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы, и степень их готовности очень невысокая.

14 марта глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что опубликованное днем ранее видео о его пребывании в зоне спецоперации на Украине снято в Гостомеле Киевской области. Он сообщил также, что на Украине находится его советник, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Публикации видео о поездках Рамзана Кадырова и Адама Делимханова на Украину стали элементом пропаганды и пиар-ходом, Кадыров и Делимханов стремятся этим продемонстрировать важную роль чеченских бойцов в военной операции. При этом Рамзан Кадыров выполняет все действия в рамках этой пиар-кампании по указке Кремля, указали ранее аналитики.

Батальоны из Чечни лишь только числятся в Росгвардии, но отличаются от обычных росгвардейцев, отметил военный аналитик Павел Фельгенгауэр. "Это ничто иное, как личная армия Кадырова. По подготовке и по вооружению они отличаются от Росгвардии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он скептически оценил уровень подготовки чеченских силовиков для ведения полномасштабных боевых действий. "Они выполняли в основном охранные функции. В последние годы опыта серьёзных боёв у кадыровцев нет. У старшего поколения лет двадцать назад опыт был. А у нового поколения его практически нет. В Чечне не воевали давно. Были какие-то спецоперации, когда троих боевиков 100 человек ловят. Но считать, что такой опыт делает кадыровцев серьёзной военной силой, я бы не стал", – объяснил Фельгенгауэр.

Он также скептически оценил готовность чеченских силовиков к штурмовым операциям. "Кадыровцы годятся для защиты тыла. С другой стороны — они взрослые мужики, а в действующей российской армии почти дети 18-19 лет", – отметил аналитик.

Битва за Вуковар – боевые действия с 25 августа по 18 сентября 1991 года в районе города Вуковар в ходе войны в Хорватии. 18 ноября Хорватия отмечает государственный праздник – День памяти жертв Отечественной войны. Главные мероприятия проходят в городе Вуковар, расположенном на северо-востоке страны, информировал 20 ноября 2021 года "Коммерсант".

По мнению военного аналитика Павла Фельгенгауэра, чеченские силовики во время спецоперации на Украине осторожничают. "Сам Кадыров сказал же, что надо избегать потерь личного состава. Это его откормленное личное войско и они его держат на плаву", – сказал Фельгенгауэр.

Также он указал на низкую подготовку бойцов 1-го и 2-го корпусов Донецкой народной республики (ДНР). "По мобилизации туда набрали много людей. У которых вообще нет никакой военной подготовки, просто ноль. С 2014 года на Донбассе не было призыва в армию, в 1-м и 2-м корпусах служили только добровольцы. А сейчас мобилизованные несут серьёзные потери", – сказал Фельгенгауэр.

Также аналитик поставил под сомнение объективность высказываний командира батальона "Восток" МВД ДНР Александра Ходаковского. "Ходаковский давно уже ничем не командует. Фактически армией ЛДНР командуют по ротации прикомандированные генералы, хотя их и не выставляют", – пояснил Фельгенгауэр.

Мнение о том, что уровень подготовки чеченских силовиков не соответствует ведению полномасштабных боевых действий, высказал также военный аналитик Александр Храмчихин. "У Росгвардии в целом основная задача – работа в тылу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Также аналитик подчеркнул, что опыт борьбы чеченских силовиков с боевиками на Кавказе малопригоден для спецоперации на Украине. "Формально могут быть поставлены родственные задачи. Но это только формально. Потому что и местность в географическом плане другая, и общая социальная ситуация другая. Так как в Чечне они действовали, зная всю местную специфику. А здесь конечно они не могут знать местную специфику", – пояснил Храмчихин.

Напомним, что 27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине и призвал Владимира Путина "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины". 1 марта, озвучив данные о гибели на Украине двух чеченских бойцов, Кадыров вновь озвучил призыв к крупномасштабным боевым действиям. 3 марта он призвал Путина как верховного главнокомандующего не останавливать спецоперацию на Украине.

Заявление Рамзана Кадырова о неэффективности действий российских войск на Украине не было критикой в адрес Владимира Путина, глава Чечни высказал свое мнение как военный генерал, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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