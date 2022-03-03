Кадыров призвал Путина продолжать спецоперацию на Украине

03 марта 2022, 23:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни обратился к президенту России с призывом не останавливать спецоперацию на Украине, отметив, что выражает не только свое мнение, но и участников боевых действий. Также по мнению Кадырова, России не нужны переговоры с Украиной.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта, в день второго раунда переговоров между Россией и Украиной, Рамзан Кадыров пообещал выплатить по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который принимает участие в боях на стороне Украины. По его словам, эти средства будут предоставлены "добровольцами".

"Бойцы ВС РФ за последние дни достигли отличных результатов в выполнении задач на Украине. Главное - сейчас двигаться дальше к поставленной цели. Ни в коем случае нельзя останавливать спецоперацию. (...) Просим Верховного главнокомандующего Владимира Путина не останавливать спецоперацию", - написал Кадыров сегодня в своем Telegram-канале. По его словам, такого же мнения придерживаются и военные, и добровольцы, находящиеся на Украине.

Переговоры не нужны России, заявил Кадыров. "Считаю, что нам не нужны переговоры. Они никакой существенной пользы для России не несут, но зато дают возможность потянуть время той стороне", - отметил он, добавив, что власти Украины не намерены соглашаться с требованиями России.

Глава Чечни также выразил уверенность, что "враждебные действия" европейских стран убивают их экономику, и призвал их руководство "одуматься, пока есть шанс". Не портите экономические отношения с Россией. Этим вы только себе навредите", - указал он.

Напомним, еще в декабре 2021 года Рамзан Кадыров публично заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента тогда напомнил Кадырову, что внешняя политика государства – прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".