Ходаковский раскритиковал чеченских бойцов за плохую подготовку

17 марта 2022, 05:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские силовики, прибывшие для участия в боевых действиях в Мариуполе, собраны из подразделений вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы, степень их готовности очень невысокая, заявил командир батальона "Восток" МВД ДНР Александр Ходаковский.

Как информировал "Кавказский узел", 14 марта глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что опубликованное днем ранее видео о его пребывании в зоне спецоперации на Украине снято в Гостомеле Киевской области. Он сообщил также, что на Украине находится его советник, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, и опубликовал видео, на котором Делимханов обсуждает с вооруженными чеченскими бойцами карту местности, разложенную на столе. Делимханов как депутат Госдумы не мог отдавать приказы чеченским бойцам на Украине, они подчиняются только военному командованию, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. 16 марта Кадыров сообщил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Публикации видео о поездках Рамзана Кадырова и Адама Делимханова на Украину стали элементом пропаганды и пиар-ходом, Кадыров и Делимханов стремятся этим продемонстрировать важную роль чеченских бойцов в военной операции, указали ранее кавказоведы Алексей Малашенко и Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Чеченские бойцы прибыли к Мариуполю еще более ослабленными, чем находившиеся там силы Донецкой народной республики, заявил командир батальона "Восток" МВД ДНР Александр Ходаковский.

"Чеченцы приехали еще более ослабленными, чем даже мы <...> Легко бронированная техника, никаких средств поддержки, никакой предварительной обработки... то есть у них приданных средств огневых практически нет, они, вот, налегке. Вчера [15 марта] один (из) их КамАЗов в город залетел на бешеной скорости, промчался в одну сторону, во вторую сторону, где-то застрял, был расстрелян... Все, кто был "трехсотым" [раненые], эвакуировались, но КамАЗ так и остался", - сказал он на кадрах ролика, опубликованного 16 марта в YouTube-канале "Комсомольской правды".

По словам Ходаковского, его батальон только четыре дня занимался плановой работой по изучению обстановки, вскрывал огневые точки противника, не предпринимались "кавалерийские наскоки", чтобы не потерять бойцов.

"Эти же [чеченские силовики] получили задачу "вперед", такие куски города сразу отхватить. Я говорю: "Слушайте, пару домов сначала освойте, а потом посмотрим, как будет дальше продвигаться ваш успех", и когда начали разговаривать с ними плотно - это [оказались] подразделения вневедомственной охраны, ППС, что-то еще. Они <...> обычные люди, которые жили мирной жизнью, на которых потратили какие-то деньги, экипировали их и предложили им поучаствовать в войне. На самом деле у них степень готовности к реализации задачи очень невысокая. Их вообще в целом ориентировали на задачи второго эшелона, на зачистку, а так получилось, что они оказались в роли первого эшелона. И с этим ничего не поделаешь, не попишешь. Поэтому я, например, не мог им сказать: "Нет, не выполняйте эту задачу, которую вам поставили", - рассказал комбат.

Чеченские силовики не понимали, как работать с возможностями беспилотных летательных аппаратов, для каких конкретных целей их можно задействовать, отметил он.

"Здесь ведь вопрос в чем заключается? Не в том, чтобы как-то критично описать это бравое воинство, а в том, чтобы мы не понесли урона идеологического. Мы ведь не очень преуспеваем в информационной войне. Это ж понятно, что Чечня мобилизовала свои ресурсы: есть солдаты первой категории, более обученные, более способные, более натасканные, но есть и люди отмобилизованные <...> у которых задачи исполнять, скажем, более режимные меры", - добавил Ходаковский.

По его словам, у Кадырова много сильных и подготовленных бойцов, но это не те, кто направлен к Мариуполю.

"Те, которые направлены на Мариупольское направление, к этой категории не относятся. Это сборная солянка <...> не подготовленная и не оснащённая в соответствии с задачами", - написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Кадыров публиковал видеоотчеты, в частности, командира батальона "Юг" Хусейна Межидова о зачистках украинских населенных пунктов. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта. Подробности о присутствии чеченских военных на Украине собраны "Кавказским узлом" в справках "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Также можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".