Аналитики указали на роль Кремля в пиар-кампании чеченских силовиков

18 марта 2022, 03:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Имидж чеченских силовиков как успешных военных выстраивается Москвой, и глава Чечни Рамзан Кадыров выполняет все действия в рамках этой пиар-кампании по указке Кремля. Слова благодарности Рамзану Кадырову от президента России Владимира Путина за готовность кадыровцев выполнить любой приказ на Украине стали итогом этой пиар-кампании, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта командир батальона "Восток" МВД ДНР Александр Ходаковский раскритиковал бойцов из Чечни за плохую подготовку. По его словам, чеченские силовики, прибывшие для участия в боевых действиях в Мариуполе, собраны из подразделений вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы, и степень их готовности очень невысокая.

16 марта президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания по экономической поддержке регионов обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой передать привет находящимся на Украине чеченским силовикам. "Спасибо, Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай", – сказал Путин в ходе совещания в ответ на готовность Кадырова выполнить любой приказ, информировало ИА "Чечня Сегодня".

Войска Росгвардии не предназначены для задач по штурму городов, но при необходимости могут выполнять такие операции, отметил военный аналитик Василий Дандыкин.

По его словам, задачи и их исполнители назначаются, исходя из ситуации на месте и учитывая текущую ситуацию. "Вообще Росгвардия идет за армией, так принято. Но есть целесообразность военного времени, есть такая необходимость отведения такой роли определенным группировкам. Тем более что чеченские росгвардейцы подготовлены для выполнения задач в горно-лесистой местности, городских условиях. То есть это не просто росгвардейцы, это бойцы, которые умеют бороться с террористами, выполнять задачи в составе штурмовых групп и так далее", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обычно в задачу росгвардейцев входит зачистка местности после ее взятия, но задачи могут меняться, добавил он. "Сейчас их роль в первом эшелоне связана в текущими обстоятельствами, и отдающие приказы посчитали необходимым выполнение задач такого плана. И они получили приказ, начали действовать. Эффективность и необходимость выполнения подобных задач принимается на месте. Сейчас говорить об эффективности или неэффективности чеченских военных рано. Но стоит учесть, что Владимир Путин уже успел отметить их особую роль в спецоперации", – сказал Дандыкин.

Во время общения Кадырова с Путиным были видны итоги кампании по "рекламе" боевых качеств кадыровцев, и Кадыров получил публичное поощрение от Путина, обратил внимание президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Это было настолько очевидно. Все эти годы они внушали всем, что кадыровцы самые крутые, рейнджеры какие-то, спецназовцы, и этот имидж прочно закреплен в сознании россиян. Слова Путина о том, что они хорошо воюют, это посыл россиянам, мол, не переживайте, кадыровцы воюют и принесут нам победу", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Кадыров добился главной цели кампании на Украине – быть отмеченным за храбрость и боеспособность своих военных. "Но, честно говоря, мне кажется, это не цель самого Кадырова. Ему такую роль присвоил лично Владимир Путин, и он же сделал ему рекламу. А Кадыров как минимум не против такой рекламы и признания мощи своих бойцов. Обращение Путина по имени – "спасибо, Рамзан", выделение кадыровцев из общей массы военных – это то, что сам Кадыров считал одной из своих целей в этой спецоперации", – отметил аналитик.

Схожее мнение высказал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН Алексей Малашенко. "Да, публичное поощрение от Путина и такое особенное внимание к нему были одной из главных целей Кадырова в военной кампании на Украине. Сам факт их общения и то, как это было сделано, говорит о том, что все происходящее было обоюдно выгодным и приятным. Путин хотел, чтобы Кадыров поехал туда, был на месте, чтобы его бойцы показали свои качества. Он это получил и взамен дал Кадырову то, что хочет он – признание и благодарность", – сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Во время общения Кадырова с Путиным были видны итоги кампании по "рекламе" боевых качеств кадыровцев. "Глава Чечни фактически получил публичное поощрение от Путина. Президент ... выделил чеченских военных на фоне остальных. Это показывает, что стороны крайне довольны друг другом. Кадыров показал, что он все еще уважаем. Путину, который отводил ему определённую роль и хотел исполнения конкретных задач, ничего другого не оставалось, как поблагодарить за все сделанное. И это было очень ожидаемо", – подчеркнул Малашенко.

Все, что за то время делал и говорил Кадыров, было сделано по поручению Кремля, считает аналитик. "У кого-то может возникнуть такое ощущение, что слова Кадырова об Украине, о необходимости ввести войска были результатом его самодеятельности. Но нет. Он это говорил по указанию Кремля. Он выполнил все задания и получил признание и одобрение", – полагает Алексей Малашенко.

Напомним, что 27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине и призвал Владимира Путина "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины". 1 марта, озвучив данные о гибели на Украине двух чеченских бойцов, Кадыров вновь озвучил призыв к крупномасштабным боевым действиям. 3 марта он призвал Путина как верховного главнокомандующего не останавливать спецоперацию на Украине.

Заявление Рамзана Кадырова о неэффективности действий российских войск на Украине не было критикой в адрес Владимира Путина, глава Чечни высказал свое мнение как военный генерал, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".