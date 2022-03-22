Ходаковский объяснился перед Делимхановым за слова о чеченских силовиках

22 марта 2022, 10:14

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Критика в адрес чеченских силовиков, прибывших на Украину, была вызвана первым впечатлением, пояснил советнику главы Чечни Адаму Делимханову командир батальона "Восток" МВД ДНР Александр Ходаковский.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта командир батальона "Восток" МВД ДНР Александр Ходаковский раскритиковал чеченских бойцов за плохую подготовку. По его словам, чеченские силовики, прибывшие для участия в боевых действиях в Мариуполе, собраны из подразделений вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы, и степень их готовности очень невысокая. "Они обычные люди, которые жили мирной жизнью, на которых потратили какие-то деньги, экипировали их и предложили им поучаствовать", - сказал, в частности, Ходаковский.

Чеченские росгвардейцы отличаются от обычных силовиков уровнем подготовки, но ее все же недостаточно для участия в боевых действиях, так как опыт борьбы с терроризмом на Кавказе неприменим в спецоперации на Украине, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. При этом военный аналитик Павел Фельгенгауэр поставил под сомнение объективность высказываний Александра Ходаковского. "Ходаковский давно уже ничем не командует. Фактически армией ЛДНР командуют по ротации прикомандированные генералы", - пояснил он.

Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с командиром батальона "Восток" Александром Ходаковским, сообщил сегодня ночью Рамзан Кадыров, уточнив, что встреча состоялась в Мариуполе, где чеченские бойцы вместе с военнослужащими из России и ДНР "успешно продвигаются вглубь" города.

"Комбат объяснился за свои неосторожные слова о чеченских бойцах, участвующих в спецоперации в Украине. Оказывается, он строил свои предположения, основываясь на ложной информации. Но сейчас, увидев наших бойцов в бою, Александр [Ходаковский] лично убедился в их высоком профессионализме", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

14 марта Рамзан Кадыров сообщил, что Адам Делимханов находится на Украине, и опубликовал видео, на котором Делимханов обсуждает с вооруженными чеченскими бойцами карту местности, разложенную на столе. 16 марта Кадыров обнародовал видео, на котором Адам Делимханов обсуждает с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Делимханов как депутат Госдумы не мог отдавать приказы чеченским бойцам на Украине, они подчиняются только командованию Росгвардии, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью диалога Адама Делимханова и Александра Ходаковского. Оба собеседника экипированы, Делимханов поясняет, что встреча состоялась под Мариуполем.

"Ты говорил, что некоторые не готовы… Как ты видишь сегодня картину?" – интересуется Делимханов. "Нам уже приходилось взаимодействовать с братьями из Чечни в 2014 году, когда они добровольцами к нам приезжали… Сейчас я скажу так: мы сейчас столкнулись с профессионалами, с одной стороны. То, что профессионалы, скажем, набраны из разных органов, подразделений – мы взаимодействуем с ними, вот буквально плечом к плечу сейчас с ними взаимодействуем, и мы понимаем, что…", - говорит Ходаковский.

"То есть с нами?" – перебивает его Делимханов. "С ними, с вами, - со смешком поправляется Ходаковский. – С вами. Вот мы понимаем, что первая моя ремарка была – что мужики выглядят круто, и хотелось бы, чтобы они так же круто и действовали – сейчас я понимаю, что если мы так и дальше будем продолжать, то успех неминуем, потому что сюда пришли люди, которые знают свое дело, и я думаю, что можно смело сказать "Ахмат – сила".

Напомним, 14 марта Кадыров подтвердил также, что сам побывал на Украине, и что опубликованное днем ранее видео о его пребывании в зоне спецоперации снято в Гостомеле Киевской области. Публикации видео о поездках Кадырова и Делимханова на Украину стали элементом пропаганды и пиар-ходом, Кадыров и Делимханов стремятся этим продемонстрировать важную роль чеченских силовиков в военной операции, пояснили "Кавказскому узлу" кавказоведы Алексей Малашенко и Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Кадыров также неоднократно публиковал видеоотчеты, в частности, командира батальона "Юг" Хусейна Межидова о зачистках украинских населенных пунктов. Подразделения чеченских силовиков на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта. Подробности о присутствии чеченских силовиков на Украине собраны "Кавказским узлом" в справках "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".