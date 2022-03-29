Девять кубанских росгвардейцев согласились с увольнением за отказ ехать на Украину

29 марта 2022, 17:45

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Из 12 бойцов Росгвардии, уволенных после отказа ехать на Украину, лишь трое подтвердили сегодня в краснодарском суде намерение добиваться восстановления на службе.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта стало известно, что 12 росгвардейцев оспорили в Прикубанском райсуде Краснодара решение краевого управления Росгвардии об их увольнении после отказа участвовать в спецоперации на Украине. Юристы назвали обоснованным отказ росгвардейцев от участия в действиях за пределами России.

25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, с 6 февраля находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили их. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе.

Сегодня в Прикубанском райсуде прошло предварительное судебное заседание по иску бойцов Росгвардии, сообщил в своем Telegram-канале краснодарский адвокат Михаил Беньяш, представляющий интересы уволенных сотрудников Росгвардии.

Девять истцов отказались от иска, указал он. "Девять человек подали отказ от иска, и в отношении них дело прекратили. Из управления Росгвардии суд истребовал материалы служебных проверок. Предварительное заседание отложено на 01 апреля в 09.00 [мск]", - написал Беньяш.

К началу заседания от претензий отказались девять силовиков:Фарид Читав, Евгений Руденко, Андрей Белов, Владислав Тараканов, Владислав Мишин, Максим Санжаренко, Иван Прилепа, Георгий Мкртчан и Рустам Сень, пишет "Медиазона"*, корреспондент которой присутствовал в зале суда.

Исковые требования поддержали три росгвардейца: Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров, уточнило издание.

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