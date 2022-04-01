Шамиль Омаров. Фото страница администрации Табасаранского района https://vk.com/go.hasavyurt?z=photo-199232602_457240795%2Falbum-199232602_00%2Frev

01 апреля 2022, 14:03

Мэрия Хасавюрта сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Хасавюрта Шамиль Омаров погиб в ходе военной операции на Украине. С ее начала стало официально известно о гибели по меньшей мере 63 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта администрация Табасаранского района сообщила, что в селе Ерси похоронен погибший на Украине 27-летний старший лейтенант Эскендер Сардаров. Администрация Дербентского района в тот же день сообщила о гибели на Украине жителя села Нижний Джалган Фахретдина Гасанова. Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", число подтвержденных властями случаев гибели на Украине уроженцев Дагестана выросло до 62.

На Украине погиб уроженец Хасавюрта Шамиль Омаров 1992 года рождения, сообщила сегодня администрация Хасавюрта. "Шамиль Омаров служил в 810-й бригаде морской пехоты ВС РФ. Руководство Хасавюрта, администрация города и городское собрание депутатов выражают соболезнования родным и близким", - говорится в публикации на странице мэрии во "ВКонтакте".

С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели как минимум 63 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Табасаранского района сообщили о гибели двух военных на Украине", "Власти двух районов Дагестана сообщили о гибели земляков на Украине", "Бибилов сообщил об отправке жителей Южной Осетии на Донбасс".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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