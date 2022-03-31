Власти двух районов Дагестана сообщили о гибели земляков на Украине

31 марта 2022, 14:41

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Эскендер Сардаров из Табасаранского района и Фахретдин Гасанов из Дербентского района погибли в ходе военной операции на Украине. С ее начала стало известно о гибели не менее 62 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", контрактники Магомедмухтар Миятлиев из Карабудахкентского района и Кансав Рамазанов из Табасаранского района погибли на Украине, сообщили 30 марта районные власти.

Сегодня в селе Ерси Табасаранского района похоронен погибший на Украине 27-летний Эскендер Сардаров, сообщила районная администрация. "После окончания школы он закончил Пензенский государственный университет. В 2019 году заключил контракт на военную службу. В должности офицера службу проходил в войсковой части в Приморском крае, имел звание старший лейтенант. У Эскендера остались молодая жена и маленький ребенок", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Администрация Дербентского района Дагестана сообщила сегодня о гибели на Украине жителя села Нижний Джалган Фахретдина Гасанова. Глава Дербентского района Мавсум Рагимов выразил соболезнования от имени руководства района и республики родителям погибшего, говорится в сообщении на сайте районной администрации.

С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели как минимум 62 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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