Магомедмухтар Миятлиев из Карабудахкентского района и Кансав Рамазанов из Табасаранского района Дагестана. ФОТО https://t.me/novostitabasaran/361; https://t.me/novostitabasaran/361

30 марта 2022, 11:04

Власти двух районов Дагестана сообщили о гибели военных на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрактники Магомедмухтар Миятлиев из Карабудахкентского района и Кансав Рамазанов из Табасаранского района погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 60 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", власти городов и районов Дагестана сообщили о гибели на Украине Саида Шапиева и Муртузали Курбанмагомедова из Махачкалы, Радика Нагметуллаева и Рустама Шахэмирова из Докузпаринского района, Махача Убайдулаева из Буйнакска и Аслана Магомедова из Сулейман-Стальского района.

24 марта в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Карабудахкент Магомедмухтар Миятлиев, сообщила сегодня администрация Карабудахкентского района.

С декабря 2020 года Митляев служил в армии по контракту, ему было 24 года. "У Магомедмухтара Миятлиева остались жена и малолетняя дочь", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Уроженец села Ругуж Табасаранского района Кансав Рамазанов, погибший в ходе специальной военной операции на Украине, похоронен в родном селе, сообщила сегодня районная администрация. 

Рядовой Кансав Рамазанов погиб в свой 25-й день рождения, 10 марта. Глава Табасаранского района Магомед Курбанов выразил соболезнования родным и близким. "(Рамазанов) окончил в 2014 году Ханагскую среднюю школу. Прошёл срочную службу в армии, затем перешёл на контрактную службу в воинской части в городе Буйнакск", - указано в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала военной операции на Украине стало официально известно о гибели как минимум 60 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 10.50 мск 30 марта официально подтверждена гибель не менее 165 уроженцев юга России, в том числе 116 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Власти Кулинского района сообщили о гибели на Украине уроженца села Цовкра-2", "Глава Пригородного района сообщил о гибели на Украине военного из осетинского села", "Власти Чернышковского района сообщили о гибели на Украине двух земляков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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